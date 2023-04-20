Поможет предотвратить появление седины: ученые назвали настоящую причину седых волос

Что провоцирует седину

Как говорится в исследовании, стволовые клетки меланоцитов (McSCs) удивительно пластичны. Это означает, что во время нормального роста волос такие клетки постоянно перемещаются по оси зрелости между отсеками развивающегося волосяного фолликула.

Именно внутри этих компартментов McSCs подвергаются воздействию различных уровней белковых сигналов, влияющих на зрелость.

Исследователи обнаружили, что по мере того, как волосы стареют, выпадают, а затем неоднократно отрастают (что является обычным процессом), все большее количество McSC застревает в компартменте стволовых клеток, называемом выпуклостью волосяного фолликула.

Там они остаются, не созревают в транзитно-амплифицирующем состоянии и не возвращаются к своему исходному местоположению в зародышевом компартменте, где белки подтолкнули бы их к регенерации в пигментные клетки, чтобы цвет волос восстанавливался естественным образом.

Исследовательская работа ученых из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете была сосредоточена на клетках кожи мышей, у которых они отвечают за цвет меха.

Возможность предотвращения поседения

"Наше исследование дополняет наше базовое понимание того, как стволовые клетки меланоцитов влияют на окрашивание волос. Выявленные механизмы повышают вероятность того, что такое же фиксированное положение стволовых клеток меланоцитов может существовать у людей", - говорит доктор философии, научный сотрудник NYU Langone Health и ведущий исследователь Ци Сун.

Он добавил, что если это действительно так, данные "представляют собой потенциальный путь для обращения вспять или предотвращения поседения волос человека, помогая застрявшим клеткам снова перемещаться между развивающимися отделами волосяного фолликула".

"Именно потеря "хамелеоноподобной" функции в стволовых клетках меланоцитов может быть причиной поседения и потери цвета волос. Эти результаты показывают, что подвижность стволовых клеток меланоцитов и обратимая дифференцировка являются ключом к поддержанию здоровья и цвета волос", - сказала старший исследователь, профессор кафедры клеточной биологии NYU Langone Health Маюми Ито.

Теперь команда планирует исследовать способы восстановления подвижности McSCs или физического перемещения их обратно в зародышевый отсек, где они могут производить пигмент.