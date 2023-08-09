Эту функцию нужно выключать на телефоне, чтобы защитить батарею и сохранить данные

Сеть 4G на смартфоне увеличивает скорость интернета и дает более широкие возможности использования приложений. Однако в некоторых ситуациях ее лучше выключать.

В каких местах плохое покрытие сети 4G

В месте с плохим покрытием LTE переход на 3G подключение поможет не только существенно повысить качество связи, но и сохранит заряд батареи.

В частности, если не выключить 4G, устройство будет постоянно "мониторить" наличие вышек LTE и "перепрыгивать" на более доступные стандарты в зависимости от приоритета и силы их сигнала. Однако это будет увеличивать расход энергии аккумулятора.

Поэтому, чтобы этого избежать, в меню "выбор сети" следует нажать "только 3G" или "только 2G", если интернет совсем не нужен.

Большая загруженность сети 4G

В густонаселенных районах и в часы большой загруженности сетей 4G качество связи снижается. Переход на 3G поможет улучшить скорость подключения сети.

Интернет

Когда тарифный план предусматривает ограничение потребления и раздачи трафика, переход на сеть 3G поможет избежать расходов.

Передача данных

Существует мнение, что сети 4G более склонны к кибератакам, чем их предшественники. Причина в проблемах передачи 4G пакетов на уровне проверки их целостности.

При передаче данных через сети четвертого поколения хакерам проще перехватывать пакеты данных.

Ночное время

Многие программы используют интернет даже в фоновом режиме работы телефона. Это тратит трафик и заряд аккумулятора. Избежать этого поможет малейшее отключение режима 4G на смартфоне ночью.

Как узнать, поддерживает ли телефон 4G

Есть более простой вариант, но он не подходит для всех моделей телефонов. Чаще всего выбор варианта мобильного интернета делается в разделе "сеть".

Там можно найти такие режимы, как LTE/2G/3G/. В этом случае LTE - 4G. Но в некоторых моделях смартфонов есть поддержка 4G, но в настройках ее найти не так-то просто.

Чтобы быстро проверить свой телефон, можно использовать специальные коды операторов. Просто введите комбинацию и нажмите клавишу вызова: