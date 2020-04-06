Додаткові виплати в травні: які категорії отримають надбавки

Додаткові виплати до Великодня отримають соціально незахищені жителі міста Києва. Також у квітні пенсіонери, у яких щомісячні виплати нижче 5 тисяч гривень, отримають додаткові виплати у зв'язку з карантином.

Крім того, є категорії українців, які отримають додаткові виплати від держави в травні. Як повідомляє "Армія. Інформ", щорічну фінансову допомогу до 5 травня отримають такі категорії українців:

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I група – 4120 гривень, II група – 3640 гривень, III група – 3160 гривень

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років), в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків – 1390 гривень.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4120 гривень.

Члени сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, ділянок війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 900 гривень.

Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 570 гривень.

Додаткові виплати в травні 2020

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в уряді назвали дату виплати "карантинної" тисячі для пенсіонерів.