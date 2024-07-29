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Дочь известной артистки совершила каминг-аут (видео)

Дочь Елены Мозговой совершила каминг-аут (фото: instagram.com matatatahakuna)
Автор: Людмила Рябухіна

Старшая дочь украинской продюсерки Елены Мозговой, Зоя, сделала каминг-аут - известила сеть о своей ориентации. А также показала человека, с которым строит личную жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Зои Мозговой.

Что рассказала Мозговая-младшая

Зоя опубликовала видео со своей избранницей на фоне горных пейзажей. Сейчас пара, как отмечено в локации публикации, вместе отдыхает в Швейцарии.

В неожиданном заявлении к видео дочь Мозговой известила о своей ориентации, отметив о сложностях в том, чтобы быть откровенной относительно своих чувств. Однако, по словам девушки, она счастлива от того, что наконец-то решилась на публичное признание.

Также Зоя в своем признании поблагодарила партнершу за год вместе и чувство дома. Впрочем, планы на дальнейшую семейную жизнь пара пока не сообщает.

"Я чувствую внутреннее открытое пространство, чтобы разделить большую радость жизни и сделать каминг-аут. Мое сердце наполнено любовью, спасибо тебе за этот год и ощущение дома внутри. За чудесную жизнь, нашу семью, помощь и поддержку в важнейшем путешествии жизни во внутренний мир", - написала Зоя.

"Это может показаться банальным, но иногда самые простые вещи, например, открыться и поделиться тем, что внутри, сначала являются самыми тяжелыми, но потом становятся самыми прекрасными. И, конечно, счастливого прайда всем! Занимайтесь любовью, а не войной!" - добавила дочь Мозговой.

 

Как реагирует сеть на каминг-аут дочери актрисы

Пока комментариев под видео с каминг-аутом Зои немного, однако большинство пользователей сети выражают восхищение парой, желая девушкам счастливых отношений:

  • "Великолепные!"
  • "Созданы друг для друга"
  • "Люблю вас обеих".

В то же время мать Зои, Елена Мозговая, пока не комментирует публичное признание дочери.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Иванна Сахно обратилась к украинцам.

А также писали о том, что Остапчук с женой ждут ребенка.

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