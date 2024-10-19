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Дочь Мозговой после каминг-аута отправилась на отдых с любимой и показала яркие фото

Зоя Мозговая (фото: instagram.com/matatatahakuna)
Автор: Любовь Блажко

Недавно дочь Елены Мозговой, Зоя, отважилась на каминг-аут, и теперь в сети она похвасталась отдыхом со своей избранницей Юлией.

Что показала старшая дочь известной продюсерши, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Зоя показала любимую

Вместе с партнершей она отправилась на море в Албанию. Также с ними поехали близнецы Юлии от прошлых отношений. Дочь Мозговой поделилась в блоге солнечными кадрами, сделанными во время совместного отдыха.

На фото можно увидеть, как Зоя и Юлия позируют с улыбками. На некоторых фотографиях появляются и дети ее партнерши, лицо которых она скрывает.

Мозговая с любимой и ее детьми (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Известно, что семья арендовала яхту и наслаждалась местными видами. На одном из фото они запечатлены в рубашках и солнцезащитных очках, а позже - показали, как проводят время вместе с детьми в бассейне.

Зоя Мозговая на отдыхе (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Напомним, на каминг-аут Зоя Мозговая отважилась в июле этого года. Она сделала откровенное заявление и сообщила, что любит девушку по имени Юлия. Избранница Зои - предпринимательница и имеет двух дочерей от предыдущих отношений.

Зоя Мозговая родилась в период отношений Елены Мозговой с мужчиной по имени Дмитрий. Он погиб, когда девочке было четыре года, поэтому Пономарев стал для Зои фактически родным отцом и вырастил ее.

Зоя Мозговая совершила каминг-аут в июле этого года (фото: instagram.com/matatatahakuna)

От брака с Мозговой Пономарев также имеет дочь Евгению. Во втором браке со студенткой Киевского национального университета имени Шевченко Викторией Мартынюк у артиста родился сын Александр - это произошло в феврале 2007 года.

 

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