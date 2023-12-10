Дочь Миллы Йовович спела хит российской певицы-путинистки и разозлила сеть: "Какой позор"

Дочь Миллы Йовович разозлила сеть

В ноябре этого года композиция, популярная 20 лет назад, завирусилась в соцсетях.

Зарубежные блогеры стали выкладывать с ней видео в TikTok и Instagram. Они надевают шубы и меховые шапки и открывают рот под песню.

Трек также заполонил музыкальные чарты Европы и США, войдя в пятерку лидеров чарта музыкального сервиса Spotify.

Наследница звезды также решила приобщиться к флешмобу.

Реакция пользователей

Фаны Миллы Йовович возмущены. В то время как их кумир поддерживает Украину, осуждает политику Путина, ее дочь популяризирует русскую культуру.

Милла Йовович с дочерью (фото: instagram.com/millajovovich)

Я щось не розумію, а мама не розповіла доньці, що виробляють росіяни на її батьківщині?

Боже, яка ганьба!

Я так розумію, для Евер немає різниці чи є, чи нема війна в країні, звідки її коріння.

Українських топових пісень для переспіву не пробувала пошукати?

Позже, не выдержав нападок хейтеров, Эвер скрыла комментарии к видео.

Отметим, что Милла Йовович родилась в Киеве в 1975 году.

В 80-х ее родители эмигрировали сначала в Лондон, а затем в США. В Украине у актрисы остались родственники.