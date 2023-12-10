Дочь Миллы Йовович спела хит российской певицы-путинистки и разозлила сеть: "Какой позор"

16-летняя дочь голливудской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович разозлила сеть своим поступком. Эвер записала ролик под песню российской певицы-путинистки Кати Лель "Мой мармеладный".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-аккаунт девушки.
В ноябре этого года композиция, популярная 20 лет назад, завирусилась в соцсетях.
Зарубежные блогеры стали выкладывать с ней видео в TikTok и Instagram. Они надевают шубы и меховые шапки и открывают рот под песню.
Трек также заполонил музыкальные чарты Европы и США, войдя в пятерку лидеров чарта музыкального сервиса Spotify.
Наследница звезды также решила приобщиться к флешмобу.
Фаны Миллы Йовович возмущены. В то время как их кумир поддерживает Украину, осуждает политику Путина, ее дочь популяризирует русскую культуру.
Милла Йовович с дочерью (фото: instagram.com/millajovovich)
Позже, не выдержав нападок хейтеров, Эвер скрыла комментарии к видео.
Отметим, что Милла Йовович родилась в Киеве в 1975 году.
В 80-х ее родители эмигрировали сначала в Лондон, а затем в США. В Украине у актрисы остались родственники.
Недавно жена Тимура Мирошниченко умилила сеть фото с названным сыном и трогательным постом.