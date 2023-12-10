Донька Мілли Йовович заспівала хіт російської співачки-путіністки і розлютила мережу: "Яка ганьба"

16-річна донька голлівудської акторки українського походження Мілли Йовович розлютила мережу своїм вчинок. Евер записала ролик під пісню російської співачки-путіністки Каті Лель "Мой мармеладный".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-акаунт дівчини.
У листопаді цього року композиція, яка була популярна 20 років тому, завірусилася у соцмережах.
Зарубіжні блогери стали викладати з нею відео у TikTok і Instagram. Вони надягають шуби і хутряні шапки і відкривають рот під пісню.
Трек також заполонив музичні чарти Європи та США, увійшовши до п'ятірки лідерів чарту музичного сервісу Spotify.
Спадкоємиця зірки також вирішила долучитися до флешмобу.
Фани Мілли Йовович обурені. У той час як їхній кумир підтримує Україну, засуджує політику Путіна, її донька популяризує російську культуру.
Мілла Йовович з донькою (фото: instagram.com/millajovovich)
Пізніше, не витримавши нападок хейтерів, Евер приховала коментарі до відео.
Зазначимо, що Мілла Йовович народилася у Києві 1975 року.
У 80-х її батьки емігрували спочатку до Лондона, а потім до США. В Україні в акторки залишилися родичі.
Нещодавно дружина Тімура Мірошниченка розчулила мережу фото з названим сином та зворушливим дописом.
Також ми розповідали, що відома українська акторка виявилася родичкою Тіни Кароль.