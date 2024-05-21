RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дочь Эминема вышла замуж: трогательное фото танца с отцом

Хэйли Джейд Скотт с любимым (фото: instagram.com/hailiejade)
Автор: Иванна Пашкевич

Дочь рэпера Эминема, Хейли Джейд Скотт, сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram единственной наследницы исполнителя.

Дочь Эминема вышла замуж

Пара организовала торжество в минувшие выходные. Невеста появилась на публике в белом облегающем платье с декольте и длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру.

Звездная наследница дополнила свой образ жемчужными серьгами и фатой.

Хэйли Джейд Скотт вышла замуж (фото: instagram.com/hailiejade)

На свадебной церемонии также присутствовал Эминем. Исполнитель станцевал со своей дочерью на торжестве.

Напомним, Хейли Джейд Скотт и Эван Макклинток вместе с 2016 года. Они познакомились во время учебы в колледже.

Девушка изучала психологию, а ее бойфренд - экономику. Весной прошлого года дочери Эминема сделали предложение.

Недавно мы писали, что звезда "Женского квартала" впервые вышла замуж и показала нежные свадебные фото.

Также мы рассказывали, где сейчас Саша Мудра из "Холостяка", которую облил грязью Алекс Топольский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаПевцы