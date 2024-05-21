Дочь Эминема вышла замуж: трогательное фото танца с отцом

Дочь Эминема вышла замуж

Пара организовала торжество в минувшие выходные. Невеста появилась на публике в белом облегающем платье с декольте и длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру.

Звездная наследница дополнила свой образ жемчужными серьгами и фатой.

Хэйли Джейд Скотт вышла замуж (фото: instagram.com/hailiejade)

На свадебной церемонии также присутствовал Эминем. Исполнитель станцевал со своей дочерью на торжестве.

Напомним, Хейли Джейд Скотт и Эван Макклинток вместе с 2016 года. Они познакомились во время учебы в колледже.

Девушка изучала психологию, а ее бойфренд - экономику. Весной прошлого года дочери Эминема сделали предложение.