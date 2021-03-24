Під Запоріжжям підліток на камеру побив однолітка: стрибав зверху і бив ногами

У Запорізькій області прогримів скандал. В Оріхові 10-класник жорстоко побив свого однолітка і зняв це на камеру мобільного телефону.

Про це повідомляє ТСН.

Хлопець жорстоко бив лежачу дитини, завдаючи удари по всьому тілу, зокрема, по голові.

"Учень 10 класу на камеру жорстоко б'є когось у гуртожитку Оріхівського коледжу. Пізніше дізнаємося подробиці", — підписали відео автори.

Користувачі мережі шоковані побаченим. Обох хлопців впізнали. Їм по 16 років. Нападника звуть Іван. Повідомляється, що постраждалий звернувся за допомогою до медиків.

"Дитина в лікарні, з понівеченим обличчям. Батьки подали заяву в поліцію", - написали під відео в соцмережі, яке потім видалили.

В Оріхівському районному відділенні поліції факт побиття підлітка підтвердили. У правоохоронних органах повідомили, що учасників конфлікту встановили, а батьки постраждалого хлопця написали заяву в поліцію.

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, ролик містить сцени насильства.