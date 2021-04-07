ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Донецком школьницы избили девочку и загнали без одежды в водоем

Новина українською → Донецкая область, Среда 07 апреля 2021 16:12
Под Донецком школьницы избили девочку и загнали без одежды в водоем Коллаж РБК-Украина: Под Донецком школьницы избили девочку
Автор: Светлана Мащенко

В Донецкой области группа школьниц-подростков избили свою одноклассницу. Но этого им показалось мало, поэтому девочку заставили купаться голышом в водоеме.

Об этом рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Торецк (Бахмутский район) 4 апреля.

При этом школьницы снимали свои действия на камеру мобильного телефона, выкладывая это в соцсети. Правда позже это было удалено.

"14-летняя школьница вместе с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую держала личную обиду. Сначала девушки оскорбляли потерпевшую, а после - нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться обнаженной в водоеме. В результате указанных действий девушка получила раны лица и головы", - говорится в сообщении.

Сейчас происшествие расследует Бахмутская окружная прокуратура. Относительно правонарушительниц начато уголовное производство по части 2, ст. 126 УК Украины.

Правоохранители продолжают досудебное расследование, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что под Запорожьем десятиклассник избил сверстника и снял это на камеру мобильного телефона.

Также сообщалось, что в Черкассах учитель устроила жесткую травлю всему классу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия буллинг
LITE
Благовещение 2021: история праздника, приметы и запреты этого дня
Благовещение 2021: история праздника, приметы и запреты этого дня