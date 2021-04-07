Под Донецком школьницы избили девочку и загнали без одежды в водоем
В Донецкой области группа школьниц-подростков избили свою одноклассницу. Но этого им показалось мало, поэтому девочку заставили купаться голышом в водоеме.
Об этом рассказали в Донецкой областной прокуратуре.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Торецк (Бахмутский район) 4 апреля.
При этом школьницы снимали свои действия на камеру мобильного телефона, выкладывая это в соцсети. Правда позже это было удалено.
"14-летняя школьница вместе с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую держала личную обиду. Сначала девушки оскорбляли потерпевшую, а после - нанесли ей телесные повреждения и заставили купаться обнаженной в водоеме. В результате указанных действий девушка получила раны лица и головы", - говорится в сообщении.
Сейчас происшествие расследует Бахмутская окружная прокуратура. Относительно правонарушительниц начато уголовное производство по части 2, ст. 126 УК Украины.
Правоохранители продолжают досудебное расследование, устанавливают все обстоятельства случившегося.
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