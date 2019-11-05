На Донбасі раптово помер 28-річний воїн: подробиці (фото)

На Донбасі в зоні проведення ООС умер військовий ЗСУ Олег Ребенок. Молодший сержант помер 4 листопада в результаті раптової хвороби. Про це сьогодні йдеться в повідомленні Чернігівського обласного військового комісаріату на сторінці в Facebook.

8 жовтня йому виповнилося 28 років.

Боєць із грудня 2016 року перебував на військовій службі за контрактом. У лютому 2019-го був призначений на посаду інструктора відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Чернігівського обласного ТЦК і СП.

Зазначається, що на фронті в зоні проведення ООС військовий перебував у тривалому відрядженні.

На Донбасі помер військовий ЗСУ Олег Ребенок (Фото: facebook.com/ChernihivTCKtaSP)

Попередньо похорони відбудуться 7 листопада в Чернігові.

"Керівництво Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям молодшого сержанта Ребенка Олега Вікторовича", - передали у військовому комісаріаті.

Користувачі мережі сумують за загиблим воїном.

Вічна пам'ять Герою.

Царство небесне...

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