На Донбасі раптово помер 28-річний воїн: подробиці (фото)

Боєць перебував у зоні ООС у тривалому відрядженні
На Донбасі в зоні проведення ООС умер військовий ЗСУ Олег Ребенок. Молодший сержант помер 4 листопада в результаті раптової хвороби. Про це сьогодні йдеться в повідомленні Чернігівського обласного військового комісаріату на сторінці в Facebook.
8 жовтня йому виповнилося 28 років.
Боєць із грудня 2016 року перебував на військовій службі за контрактом. У лютому 2019-го був призначений на посаду інструктора відділу рекрутингу та комплектування сектору комплектування Чернігівського обласного ТЦК і СП.
Зазначається, що на фронті в зоні проведення ООС військовий перебував у тривалому відрядженні.
На Донбасі помер військовий ЗСУ Олег Ребенок (Фото: facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Попередньо похорони відбудуться 7 листопада в Чернігові.
"Керівництво Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям молодшого сержанта Ребенка Олега Вікторовича", - передали у військовому комісаріаті.
Користувачі мережі сумують за загиблим воїном.
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