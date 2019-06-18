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На Донбассе трагически погиб командир разведки: все детали и фото героя

STYLERВойна    18.06.2019 - 10:43
На Донбассе трагически погиб командир разведки: все детали и фото героя
На Донбассе погиб Павел Тихонов (фото: УНИАН)

Командир разведки ВСУ погиб во время выполнения задания

На Донбассе в понедельник, 17 июня, погиб командир разведки 42-го ОМПБ 57 ОМПБр, Павел Борисович Тихонов. Об этом сообщил Сергей Сердюк на своей Facebook-странице.

Известно, что 43-летний украинский герой погиб в зоне проведения Операции объединенных сил во время выполнения одного из боевых заданий. Однако обстоятельства не уточняются.

На Донбассе трагически погиб командир разведки: все детали и фото героя

На Донбассе погиб начальник разведки ВСУ Павел Тихонов (фото: facebook.com/aphareus)

Павел Тихонов родился в Кропивницком, Кировоградской области. Осенью 2017 получил ранение на фронте - контузию и перелом ноги. После прохождения лечения военный вернулся на фронт.

На Донбассе трагически погиб командир разведки: все детали и фото героя

На Донбассе погиб начальник разведки ВСУ Павел Тихонов (фото: facebook.com/aphareus)

У разведчика остались родители, жена, сын и дочь, которая тоже служит в ВСУ.

Похоронят Павла Тихнова в четверг, 20 июня.

 

На Донбассе погиб начальник разведки ВСУ Павел Тихонов (фото: facebook.com/aphareus)

Пользователи сети выражают невомивний сумм по поводу погибшего героя и гни отношении к оккупантам.

  • Вечная слава Герою;
  • Вечная память'ять;
  • Павел Борисович, вечная память'память тебе, спи спокойно.

На Донбассе трагически погиб командир разведки: все детали и фото героя

На Донбассе погиб начальник разведки ВСУ Павел Тихонов (скрин: facebook.com/aphareus)

Как сообщалось ранее, 13 июня на Донбассе погиб 24-летний украинский воин Виталий Малозовенко.

Также мы писали о том, что во Львовской области застрелили солдата ВСУ, который умер от огнестрельного ранения в Яворовской районной больнице.

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