Під Львовом застрелили солдата ЗСУ: що сталося (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Військовий помер у лікарні через фатальне поранення. Стрілка затримали

Під Львовом застрелили солдата ЗСУ, який помер від вогнепального поранення в Яворівській районній лікарні. Стрільцем виявився військовослужбовець однієї з військових частин області, передали в прес-службі Державного бюро розслідувань, не вказавши, якої саме в/ч.

Трагедія сталася 9 червня. Наразі стрілок затриманий, йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 414 КК (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих).

Згідно попередньої інформації, постріл було здійснено випадково - солдат натиснув на спусковий гачок із необережності, що і призвело до фатального поранення іншого військовослужбовця.

Під Львовом солдат застрелив іншого військового (фото: dbr.gov.ua)

Слідчий ДБР просив суд про тримання винуватця загибелі бійця під вартою, поки триває розслідування. 11 червня суддя виніс відповідне рішення.

Якщо провину солдата-стрілка доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 10 років.

Стрілку за злочин загрожує до 10 років в'язниці (фото: dbr.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, в березні у Львівській області прикордонника застрелили зі зброї іншого військовослужбовця, який знаходився в прикордонному наряді.

Також ми писали про те, що цієї зими в селищі Івано-Франково у Львівській області сталася смертельна аварія за участю автобуса і легкового автомобіля, жертвами страшної ДТП стали троє військовослужбовців.