На Донеччині обстріляли православний храм: фото з місця інциденту

На Донбасі в ніч з 5 на 6 липня у дах Свято-Спиридонівського храму села Комінтернове потрапив снаряд. Про це йдеться в повідомленні Донецької єпархії Української православної церкви.

Місцеві жителі поспішили рятувати храм від пожежі та виносити з нього всі святині, незважаючи на те, що перебувати на вулиці було дуже небезпечно, оскільки в цей час посилився обстріл. Основна частина храму не постраждала, але повністю згоріло підсобне приміщення та перекриття даху.

Варто зазначити, що кілька днів тому в цьому районі також спостерігався запеклий обстріл.

На Донбасі снаряд потрапив в православний храм (фото: donetsk.church.ua)

"Православна громадськість Донбасу, в котрий раз звертається до всіх, від кого залежить мир у нашому понівеченому війною регіоні, з вимогою припинити бойові дії! Припиніть вбивати людей! Припиніть руйнувати наш край!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в лікарні помер 25-річний воїн ВСУ з Королівської бригади Едуард Лобода. Він отримав важке поранення в Донецькій області в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі загинув ще один поранений при обстрілі санітарного авто. Бойовики випустили протитанкову керовану ракету.

Ми також писали про те, що на Донбасі, в зоні ООС, українські військові знайшли тіло бійця, який віддав своє життя під час захисту України від окупантів.