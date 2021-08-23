На Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України: мріяв стати офіцером і змінити країну

На Донбасі загинув український військовий 28-й ОМБр лейтенант Юрій Михайлов. 21-річний боєць був сиротою, мріяв змінити країну і закінчити війну, але куля снайпера занадто рано обірвала його життя. Бойніца, в яку примудрився потрапити ворожий стрілок, обвішана маскувальною сіткою.
Про це повідомляє ТСН.
"Використовують тепловізори, які працюють і вдень, і вночі не заважає їм ні світло, нічого", - кажуть військові.
Михайлов мріяв стати офіцером. Хлопець також любив ходити на рибалку. Крім того, він займався спортом, грав у футбол і любив подорожувати. Йому було складно сидіти на одному місці. На передовій йому теж не сиділося на місці, і він завжди ходив по позиціях.
Юрій Михайлов (фото: facebook.com/28brigade)
"Юра був дуже добрим, відкритим і чесною людиною, всі, хто хоча б трохи його знали, в один голос сказали б, що це людина, яка дарує нам посмішку", - розповіли військові.
Нагадаємо, нещодавно на Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України 41-річний Василь Островський. Він служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, що дислокується в Яворові Львівської області.
Раніше на Донбасі бойовики підірвали авто з військовими ЗСУ, в результаті чого загинув старший сержант ЗСУ Роман Гуляк з Волочиська Хмельницької області.