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На Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України: названо ім'я

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Четвер 19 серпня 2021 12:37
На Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України: названо ім'я Названо ім'я військового, який загинув у зоні ООС (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У зоні ООС на Донбасі в четвер, 19 серпня, загинув 41-річний захисник України. Він служив у 24-ій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, яка дислокується в Яворові Львівської області.

Ім'я загиблого героя назвала голова Львівської районної адміністрації Христина Замула на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що 41-річний військовослужбовець Василь Островський загинув у зоні ООС від кулі ворожого снайпера.

"Сьогодні вранці в зоні проведення бойових дій (ООС) від кулі снайпера загинув житель Львова, військовослужбовець окремої механізованої бригади імені короля Данила Островський Василь Степанович, 1980 року народження. У загиблого залишився син. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати! Схиляємо голову в глибокій скорботі! Вічна пам'ять захиснику України!"- сказано в повідомленні.

Як розповіла волонтер Галина Дерев'янко, Василь Островський був неймовірною людиною, з серцем повним любові, він обожнював людей, своїх рідних і особливо - свого сина.

"Спи спокійно, ти дійсно, справжній і надійний друг, з яким не було страшно навіть в бою. Попри на всі труднощі, які випали на твою долю, ти ніколи не скаржився на життя і не здавався, а як справжній боєць йшов до кінця. Ти справжній Герой, який не шкодував себе і любив Україну", - написала вона на своїй сторінці в соцмережах.

На Донбасі від кулі снайпера загинув захисник України: названо ім'яВасиль Островський загинув у зоні ООС 19 серпня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Донбасі посилилися обстріли.

А також ми розповідали про те, що названо ім'я бійця, який загинув на Донбасі 16 серпня.

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