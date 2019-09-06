На Донбасі в четвер один військовий загинув та ще один поранений

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики використовували заборонену Мінськом зброю

На Донбасі протягом минулої доби 5 вересня бойовики 21 раз нарушили перемир'я, один український військовослужбовець загинув та ще одинн отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Обстріли по позиціям ООС велися із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Зокрема, обстрілювали позиції неподалік Талаківки, Новогнатівки, Водяного, Лебединського, Новотроїцького, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя, Пищевика.

Також бойовики обстріляли українських військових в районі Зайцевого, Південного, Золотого, Новгородського.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню - по разу неподалік Павлополя та Водяного.

Нагадаємо, у районі операції Об’єднаних сил на Донбасі 4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Міноборони України, на Донбасі російські військові з Ростова почали командно-штабні навчання. Під час навчань особлива увага приділяється застосуванню сил і засобів розвідки, управління вогнем артилерійських підрозділів і протиповітряної оборони.