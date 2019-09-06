Народний герой і легендарний розвідник: стало відомо, хто загинув при затриманні Цемаха

Фото: колаж РБК-Україна

Фігуранта справи щодо збитого бойовиками рейсу MH17 вивезли з ОРДЛО наприкінці червня. 5 вересня суд відпустив Цемаха

Спецоперація по вивезенню з окупованих територій бойовика-"ДНРівця" Володимира Цемаха - свідка у справі катастрофи малазійського "Боїнга" MH17 - не обійшлася без загиблих з боку українських військових. Захід було здійснено спецслужбами за участю бійців ЗСУ.

Співробітники СБУ наприкінці червня проникли в тил ворога і затримали у Сніжному в 20 км від кордону з РФ екс-командира протиповітряної оборони, фігуранта справи по збитому окупантами пасажирському лайнеру, в результаті чого в липні 2014 року загинуло 298 людей, у тому числі 15 членів екіпажу. Цемаха оглушили і під виглядом паралізованого батька за підставними документами на його машині вивезли на підконтрольну Україні територію.

Колишні визнання бойовика щодо MH17 і як він ховав "Бук" було оприлюднено в мережі, а зараз його планували допитати слідчі з Нідерландів. Втім, вони це зробити не встигли, оскільки Київський апеляційний суд 5 вересня випустив з-під варти терориста під особисте зобов'язання.

Цемаха можуть обміняти на українських полонених та вже включили в списки.

Володимир Цемах (Фото: twitter.com/MaryanKushnir)

При проведенні спецоперації з вивезення Цемаха загинув один розвідник 74-го окремого розвідувального батальйону і один був важко поранений - воїни підірвалися в районі так званої "сірої зони". Про це передає "Обозреватель" із посиланням на власні джерела.

СБУ допомогла з лікуванням військового, і медики теж робили все можливе. За життя бійця боролися два тижні, але на жаль врятувати не змогли.

У ході спецоперації загинув легендарний розвідник, старший сержант 74-ї ОМБр, 45-річний кавалер ордена "За мужність", який мав звання "Народний герой України" Олександр Колодяжний з позивним "Кол".

Олександр "Кол" Колодяжний (Фото: facebook.com)

Серце героя зупинилося 11 липня в Центральному військовому госпіталі в Дніпрі.

Фатальне поранення, отримане в зоні ООС, було вже четвертим пораненням, який отримав Олександр за час війни.

Олександр Колодяжний був у групі кіборгів, які в дні запеклих боїв, встановили український прапор над Донецьким аеропортом. Воїн побував майже в усіх гарячих точках - Мар'їнка, Широкіно, Піски, Авдіївський промзона.

Олександр "Кол" Колодяжний (Фото з відкритих джерел)

Олександр народився 1 січня 1974 року в місті Жовті Води Дніпропетровської області. Відслужив строкову службу в Одеській області в артилерії і повернувся в Дніпропетровську область. Перед російським військовим вторгненням працював охоронцем і продавцем. Після початку бойових дій пішов у ЗСУ добровольцем. Мобілізували його в липні 2014 року, на фронт Олександр потрапив у вересні.

Протягом жовтня та листопада "Кол" був серед захисників Донецького аеропорту. Саме він, ризикуючи життям, підняв український прапор над старим терміналом ДАПа.

Колодяжний був удостоєний ордена "За мужність" III ступеня і звання "Народного героя України". Тричі був поранений. Четверте поранення стало для нього останнім.

27 червня поблизу Мар'їнка Донецької області він натрапив на міну. Лікарі боролися за життя бійця два тижні - спочатку в Харківському військовому госпіталі, потім - у Головному військовому клінічному госпіталі в Києві. 11 липня серце Олександра зупинилося.

Поховали героя на Краснопільському кладовищі в Дніпрі.

У нього залишилися мати і дорослий син.

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. Загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

У червні Міжнародна слідча комісія (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, "міністр оборони" "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов та командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ "ДНР"" - громадянин України Леонід Харченко.

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Як повідомлялося раніше, на Донбасі за минулу добу 5 вересня бойовики 21 раз порушили перемир'я, один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення.

Також ми писали про те, що 4 вересня на фронті загинув 26-річний український військовий Едуард Шахов з позивним Шах. Його життя обірвала куля ворожого снайпера на Світлодарській дузі.