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На Донбасі від кулі снайпера загинув молодий боєць ЗСУ

Автор: Styler

На сході України загинув 28-річний військовий з Кропивницького Кирило Биковський. Він помер від ворожої кулі снайпера, який поранив нашого захисника в плече.

Про це розповів голова обласної адміністрації Андрій Назаренко, повідомляє "Суспільне".

На ранок понеділка, 22 березня, запланували розтин, після чого тіло бійця привезуть в Кропивницький.

За словами заступника військового комісара облвійськкомату Петра Герасімяка, прощатися з військовим планують у вівторок, 23 березня. Точний час поки невідомо.

У загиблого лишились мама і сестри.

Представник командування Об'єднаних сил Назар Волошин розповів, що за минулу добу, 20 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Під час одного з обстрілів смертельне поранення отримав український військовий. Він помер під час евакуації в госпіталь.

Нагадаємо, на Донбасі загинув військовий ЗСУ, молодший сержант Андрій Грабар з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС імені контр-адмірала Михайла Білинського. Він помер в результаті ворожого обстрілу з мінометів 120-го калібру вчора поблизу Водяного в зоні ООС.

Раніше на Донбасі загинув контрактник з Хмельницької області.

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