Герої не вмирають! На Донеччині загинув контрактник з Хмельницької області

На сході України загинув захисник країни, контрактник з Хмельницької області. Боєць отримав кульове поранення в голову під час обстрілу біля населеного пункту Південне.

Ім'я загиблого героя повідомили на сторінці Красилівського районного комісаріату у Facebook.

Про загибель українського бійця розповіли в командуванні оперативно-тактичного угруповання "Північ". 18 березня недалеко від Південного збройні формування РФ відкрили вогонь з боку окупованої Горлівки по позиціях опорного пункту взводу військової частини ЗСУ.

Відомо, що ворог застосував великокаліберні кулемети, гранатомети, ручні протитанкові гранатомети, станкові протитанкові гранатомети та міномети.

Один із захисників України отримав кульове поранення в голову. Йому оперативно надали медичну допомогу, але на жаль, його життя врятувати не вдалося.

"На сході України трагічно загинув наш земляк Віктор Степанович Пасєка. 18.03.2021 отримав кульове поранення в голову військовослужбовець служби за контрактом молодший сержант Пасєка Віктор Степанович, 08.06.1965 року народження", - йдеться в повідомленні.

Він проживав у селі Мочинці Красилівського району Хмельницької області. На цей момент військові проводять евакуацію тіла загиблого бійця, щоб доставити його додому для поховання.

"Висловлюємо щире співчуття родині загиблого. Пам'ять про нашого земляка буде жити в серцях кожного! Герої не вмирають! Вічна слава Герою!" – написали на сторінці комісаріату.