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На Донбассе от пули снайпера погиб молодой боец ВСУ

Автор: Styler

На востоке Украины погиб 28-летний военный с Кропивницкого Кирилл Быковский. Он умер от вражеской пули снайпера, который ранил нашего защитника в плече.

Об этом рассказал глава областной администрации Андрей Назаренко, сообщает "Суспильне".

На утро понедельника, 22 марта, запланировали вскрытие, после чего тело бойца привезут в Кропивницкий.

По словам заместителя военного комиссара облвоенкомата Петра Герасимяка, прощаться с военным планируют во вторник, 23 марта. Точное время пока неизвестно.

У погибшего остались мама и сестры.

Представитель командования Объединенных сил Назар Волошин рассказал, что за прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Во время одного из обстрелов смертельное ранения получил украинский военный. Он умер во время эвакуации в госпиталь.

Напомним, на Донбассе погиб военный ВСУ, младший сержант Андрей Грабарь из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС имени контр-адмирала Михаила Белинского. Он скончался в результате вражеского обстрела из минометов 120-го калибра вчера вблизи Водяного в зоне ООС.

Ранее на Донбассе погиб контрактник из Хмельницкой области.

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