На фронті захищаючи Україну загинув молодий морпіх: фото 25-річного героя
На Донбасі загинув військовий ЗСУ, молодший сержант Андрій Грабар з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС імені контр-адмірала Михайла Білинського. Боєць помер в результаті ворожого обстрілу з мінометів 120-го калібру вчора поблизу Водяного в зоні ООС.
Про це 20 березня передали в прес-службі військової частини на сторінці в Facebook.
Морпіху з Миколаєва було лише 25 років. Він народився 14 вересня 1995 року.
"Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович пам’яті українського народу", - йдеться в повідомленні.
В ОБрМП також розповіли, що позиції бійців ЗСУ потрапили під обстріл не тільки великокаліберних мінометів, але і гранатометів різних систем.
"Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія. Світла пам'ять воїну! Навіки в строю..." - кажуть побратими воїна.
У мережі показали фото молодого героя, який віддав життя, захищаючи Україну від окупантів.
Морпіх Андрій Грабар (фото з Facebook-сторінки "Україна Нездоланна")
Раніше повідомлялося, що 18 березня на фронті біля Південного під час ворожого обстрілу отримав смертельне поранення український військовий.
Нагадаємо, що перед цим від кулі снайпера загинув 30-річний боєць ООС Олександр Пекур.