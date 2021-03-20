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На фронті захищаючи Україну загинув молодий морпіх: фото 25-річного героя

Новость на русском → Донецька область, Субота 20 березня 2021 12:27
На фронті захищаючи Україну загинув молодий морпіх: фото 25-річного героя На Донбасі загинув воїн ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На Донбасі загинув військовий ЗСУ, молодший сержант Андрій Грабар з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС імені контр-адмірала Михайла Білинського. Боєць помер в результаті ворожого обстрілу з мінометів 120-го калібру вчора поблизу Водяного в зоні ООС.

Про це 20 березня передали в прес-службі військової частини на сторінці в Facebook.

Морпіху з Миколаєва було лише 25 років. Він народився 14 вересня 1995 року.

"Сміливим морським піхотинцем, хорошим побратимом та патріотом своєї країни навіки залишиться Андрій Володимирович пам’яті українського народу", - йдеться в повідомленні.

В ОБрМП також розповіли, що позиції бійців ЗСУ потрапили під обстріл не тільки великокаліберних мінометів, але і гранатометів різних систем.

"Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія. Світла пам'ять воїну! Навіки в строю..." - кажуть побратими воїна.

У мережі показали фото молодого героя, який віддав життя, захищаючи Україну від окупантів.

На фронті захищаючи Україну загинув молодий морпіх: фото 25-річного героя

Морпіх Андрій Грабар (фото з Facebook-сторінки "Україна Нездоланна")

Раніше повідомлялося, що 18 березня на фронті біля Південного під час ворожого обстрілу отримав смертельне поранення український військовий.

Нагадаємо, що перед цим від кулі снайпера загинув 30-річний боєць ООС Олександр Пекур.

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