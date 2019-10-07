На Донбасі загинув український військовий, ще один поранений

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 25 обстрілів

На Донбасі минулої доби, 6 жовтня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків загинув один український військовий зі складу операції Об'єднаних сил, ще один дістав поранення. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

"Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - додали в ООС.

Обстріли велися поблизу Новотроїцького, Красногорівки, Павлополя, Авдіївки, Богданівки, Новогнатівки, Водяного, Березового, Пищевика, Новомихайлівки, Новолуганського, Попасної, Золотого-4, Луганського, Золотого, Зайцевого, Луганського та Новолуганського.

Від початку понеділка, 7 жовтня, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню неподалік Травневого.

Нагадаємо, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про особливий статус Донбасу почне діяти після повернення контролю України над захопленою ділянкою кордону на сході країни.