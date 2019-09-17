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Він воює за перемогу: мережу вразив розвідник з інвалідністю на Донбасі (відео)

STYLERВійна    17.09.2019 - 19:32
Він воює за перемогу: мережу вразив розвідник з інвалідністю на Донбасі (відео)
Фото: Боєць ВСУ (Колаж РБК-Україна)

Український військовий втратив на фронті ногу, але не залишив ідею захистить свою країну

У мережі з'явилося вражаюче відео, як боєць ВСУ, що втратив у боях ногу, все одно воює на Донбасі. Він відстрілюється від ворожих куль з допомогою свого протеза. Ролик опублікували на сторінці "Повернись живою" у Facebook.

"Нічого незвичайного. Просто розвідник, який втратив на передовій ногу, відстрілюється з допомогою свого протеза. Незважаючи на важке поранення, хлопець не залишив армію і прямо зараз захищає нас з вами на передовій. Він не втомлюється від війни, тому що воює за перемогу", - написали під відео.

Відео: Боєць з інвалідністю все одно воює на передовій (Facebook/Повернись живою)

У коментарях користувачі мережі подякували воїна за мужність і відвагу, і за захист України.

  • Дякую, брате. І батькам твоїм - подяка й земний уклін за такого сіна.
  • Молодець, навіть в горі бачить позитив.
  • Бережи тебе Господь.
  • Молодчага розумниця. Світла голова завжди знайде вихід.
  • Нехай ваші ангели хранителі скрізь і всюди вас бережуть, вас люблять і чекають!
  • Героям слава! Дай Боже здоров'я захиснику! Живим і з перемогою!!!
  • Дякуємо тобі, наш любий захисник за наші мирні ночі. Низький уклін усім хто боронити нашу Державу.

Він воює за перемогу: мережу вразив розвідник з інвалідністю на Донбасі (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/pg/backandalive)

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