Він воює за перемогу: мережу вразив розвідник з інвалідністю на Донбасі (відео)

Український військовий втратив на фронті ногу, але не залишив ідею захистить свою країну
У мережі з'явилося вражаюче відео, як боєць ВСУ, що втратив у боях ногу, все одно воює на Донбасі. Він відстрілюється від ворожих куль з допомогою свого протеза. Ролик опублікували на сторінці "Повернись живою" у Facebook.
"Нічого незвичайного. Просто розвідник, який втратив на передовій ногу, відстрілюється з допомогою свого протеза. Незважаючи на важке поранення, хлопець не залишив армію і прямо зараз захищає нас з вами на передовій. Він не втомлюється від війни, тому що воює за перемогу", - написали під відео.
Відео: Боєць з інвалідністю все одно воює на передовій (Facebook/Повернись живою)
У коментарях користувачі мережі подякували воїна за мужність і відвагу, і за захист України.
Скріншот коментарів (facebook.com/pg/backandalive)