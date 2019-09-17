Він воює за перемогу: мережу вразив розвідник з інвалідністю на Донбасі (відео)

Фото: Боєць ВСУ (Колаж РБК-Україна)

Український військовий втратив на фронті ногу, але не залишив ідею захистить свою країну

У мережі з'явилося вражаюче відео, як боєць ВСУ, що втратив у боях ногу, все одно воює на Донбасі. Він відстрілюється від ворожих куль з допомогою свого протеза. Ролик опублікували на сторінці "Повернись живою" у Facebook.

"Нічого незвичайного. Просто розвідник, який втратив на передовій ногу, відстрілюється з допомогою свого протеза. Незважаючи на важке поранення, хлопець не залишив армію і прямо зараз захищає нас з вами на передовій. Він не втомлюється від війни, тому що воює за перемогу", - написали під відео.

Відео: Боєць з інвалідністю все одно воює на передовій (Facebook/Повернись живою)

У коментарях користувачі мережі подякували воїна за мужність і відвагу, і за захист України.

Дякую, брате. І батькам твоїм - подяка й земний уклін за такого сіна.

Молодець, навіть в горі бачить позитив.

Бережи тебе Господь.

Молодчага розумниця. Світла голова завжди знайде вихід.

Нехай ваші ангели хранителі скрізь і всюди вас бережуть, вас люблять і чекають!

Героям слава! Дай Боже здоров'я захиснику! Живим і з перемогою!!!

Дякуємо тобі, наш любий захисник за наші мирні ночі. Низький уклін усім хто боронити нашу Державу.

Скріншот коментарів (facebook.com/pg/backandalive)