ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донеччині загинув молодий офіцер ЗСУ: фото та ім'я героя

STYLERЖиття    10.03.2020 - 09:29
На Донеччині загинув молодий офіцер ЗСУ: фото та ім'я героя
Військовий ЗСУ Євген Чорних загинув на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Молодий боєць ЗСУ Євген Чорних загинув на Донбасі

Військовий ЗСУ Євген Чорних загинув 8 березня в районі селища Опитне під Донецьком, після ракетного обстрілу бойовиками вантажного автомобіля одного з підрозділів Об'єднаних сил.

Бійцеві 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка було всього 29 років. Євген Черних народився в 1991 році в селищі Райське Херсонської області.

На Донеччині загинув молодий офіцер ЗСУ: фото та ім'я героя

Євген Черних (фото з соцмереж)

За даними прес-центрі штабу Об'єднаних сил, терористи обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажівку українських військових, яка рухалась до позицій наших військ в районі селища Опитне.

Після обстрілу один боєць загинув, а двоє інших отримали поранення. Стан поранених важкий, але стабільний. Про це розповіла прес офіцер 57 ОМБр ЗСУ Лідія Василенко. За її словами, загрози життю бійців немає.

Нагадаємо, що на початку березня в Луганській області бойовики жорстко обстріляли українських військових. Після обстрілу повністю знищена вантажівка української армії, один боєць загинув, двоє отримали важкі поранення.

Ми також писали про те, що в перший день весни на Донбасі загинув український військовий Ігор Гавриляк, який народився в 1986 році і проживав у Львівській області.

В кінці лютого в Луганській області загинув 46-річний військовослужбовець Володимир Федченко, у якого вдома залишилася дружина і четверо дітей. Життя героя обірвала куля ворожого снайпера.

Раніше українські військові знищили бойовика "ДНР" Євгенія Малаєва з позивним "Танк". Терорист був внесений у базу "Миротворця" і відомо, що народився в 1980 році. Бойовик проживав у російському місті Волгоград, де живе його сім'я.

Після приїзду в Україну він приєднався до бойовиків. Знайомі Малаєва розповіли, що до війни він захоплювався музикою і хотів випустити свої пісні.

На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети, один український військовий поранений Українським військовим переглянули розмір виплати матеріальної допомоги
Новини України Донбасвійськові
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся