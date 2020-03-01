Боєць ЗСУ загинув на Донбасі в перший день весни: ім'я героя

На Донеччині загинув український військовий Ігор Гавриляк
Військовий ЗСУ Ігор Гавриляк віддав своє життя, захищаючи територію України. Боєць був контрактником і служив в 72-й бригаді імені Чорних запорожців. Він народився в 1986 році і проживав у Львівській області.
Ігор загинув 1 березня в районі Попасній Луганської області. Без сина залишилися батьки бійця - Василь і Оксана. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook.
Скріншот з Facebook
Варто зазначити, що командування операції Об'єднаних сил поки не повідомило про бойові втрати. Станом на 12:00 на Донбасі була зафіксована провокація з боку бойовиків в районі села Піски.
Терористи 20 хвилин вели обстріл позицій українських бійців з міномета 82-го калібру. Крім того, бойовики випустили по нашим хлопцям десять гранат з гранатомета. Українські захисники змусили їх припинити обстріл.
Користувачі мережі також прокоментували втрату.
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що на Донеччині загинув 46-річний військовослужбовець Володимир "Фед" Федченко, у якого залишилася дружина і четверо дітей. Життя бійця обірвала куля снайпера в зоні проведення ООС в Луганській області.