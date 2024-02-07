Донаты не спасут. Капитан ВСУ объяснил, должны ли блогеры идти в ТЦК

Должны ли блогеры идти в ТЦК

Евлаш заявил, что блогеры и инфлюенсеры должны идти в ТЦК, потому что у них нет привилегий перед другими гражданами.

"А чем они отличаются от всех других граждан? А должны ли журналисты идти в ТЦК? Я журналист, я пошел в ТЦК, а какая разница", - рассказал военный.

Также Евлаша спросили, что он думает об утверждении, что вроде бы как отправка в ТЦК блогеров, которые очень много донатят, может замедлить их волонтерскую работу, и, соответственно, уменьшить пользу для общества, которую они приносят.

"Я знаю многих людей, которым это не мешает. Есть разные люди, не буду называть, но есть люди, которые, будучи в Вооруженных силах, продолжают инфлюэнсерить, продолжают заниматься своей деятельностью, и волонтерской в том числе, и это не является препятствием", - объяснил спикер.

По его словам, если какой-то блогер делает достаточно много, постоянно собирает на дроны, миллионы донатит и свою гражданскую жизнь посвящает для помощи армии, то это частично оправдывает его решение не идти на фронт.

"Но в целом, если я блогер, я не иду в армию, потому что я блогер, я репосты делаю - это не основание. Ты репосты можешь делать так же, будучи в Вооруженных силах", - подчеркнул Евлаш.

Также он заявил, что сейчас украинцы должны сгруппироваться и максимально делать все возможное, чтобы помочь армии. Сейчас не время для роскоши, нужно затянуть пояса, чтобы удержать нашу страну.

"Очень много людей делают гораздо больше, чем эти люди, которые говорят, что они сделали много, и они себе не позволяют ездить на Мальдивы, они просто вкалывают каждый день безбожно. Я знаю таких людей, которые кладут на это свое здоровье, личное жизнь и планы. Они просто пренебрегают всем, чтобы максимум помочь, упростить жизнь нашим ребятам на передовой, которые там находятся в невыносимых условиях: в грязи, в воде, в холоде", - добавил спикер.

Он отметил, что считает неправильным, что некоторые блогеры уезжают за границу под видом волонтеров, а затем отправляются на отдых. Напомним, что недавно разгорелся скандал вокруг Андрея Гонковского, который поехал в Польшу на благотворительное мероприятие, а оказался на Мальдивах.