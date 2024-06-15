Демин признался, зачем взял интервью у Субботы и Алхим: "Это не государственная измена"

"Это не измена"

По словам Демина, сейчас трудно определить, где та самая "градация нормальности и хейта". Он привел в пример интервью с Алхим, под которым половина комментариев была отрицательной, а другая же - нейтральной или положительной.

"Относительно того, что говорят, что я тяну таких персонажей. Я считаю, что я не нарушаю ни одного закона, который есть в Уголовном кодексе Украины. Который есть в принципе в законодательстве. Это не государственная измена, брать интервью у гражданина Украины" , – заявил блогер.

"Я не вижу в этом никакой измены. Если этим человеком не занимается СБУ, другие органы, то есть он не под следствием. Соответственно он - обычный гражданин Украины, который тоже имеет право быть где угодно, в любом публичном пространстве", - добавил он.

Демин отреагировал на упреки хейтеров (фото: instagram.com/slavademin_official)

К тому же журналист добавил, что в своих интервью он пытается узнать, благодаря чему или вопреки чему человек стал таким.

"Если бы у меня была возможность брать интервью у российских пленных, я бы наверняка тоже взял. Чтобы спросить - "зачем?".. Вот Золкин, например, берет интервью у пленных.Я не слышал, чтобы его обвиняли, что он тянет в информационное пространство Украины россиян", - объяснил журналист.

Что Демин думает об Алхим

Ведущий отметил, что знает ситуацию блогерши, у которой сейчас есть "принципиальная позиция".

"Потому что ее постоянно "травят". Это травля, это буллинг человека за то, что он не делает то, чего хотят другие. Я за украинизацию, я сам из русскоязычной семьи, но перешел на украинский. И нормально к такому отношусь. Я патриот Украины и считаю, что один-единственный украинский язык должен быть", - отметил Демин.

Анна Алхим (фото: instagram.com/anna_alkhim)

Он не стал скрывать, что ему странно видеть такой буллинг. Поэтому в интервью он хотел показать, почему именно Алхим выбрала такую позицию. Для этого он спрашивал о ее семье, родителях, отношениях с бывшим мужем и другими людьми.

"Я же спрашивал у нее в интервью: если тебя не будут "травить", ты готова перейти на украинский? Она мне сказала "да", - вспомнил журналист.

Демин высказался о Субботе

Ведущий не стал скрывать, что "психолог" - "неоднозначный персонаж". И во время интервью Демин хотел понять и показать зрителям, почему Суббота выбрал именно такую стратегию поведения.

Спартак Суббота (скриншот)

"Кто-то считает его лжецом, кто-то считает его профессионалом, кто-то считает, что у него нет образования. Но он, как украинец в принципе, имеет право появляться в любом пространстве. И мне было интересно, почему он недоговаривал определенную информацию, почему он именно так себя вел с друзьями и многое другое", - объяснил Демин.

"И мне стало в определенный момент понятно. А то, что меня обвиняют в том, что я их тяну и поддерживаю - я нигде не говорил, что поддерживаю этих гостей и других в том числе", - добавил он.