Как устранить затхлый запах в доме: простые советы, которые освежат любое жилье

Проверьте на наличие грызунов и насекомых

Грызуны и насекомые могут быть причиной этого запаха. Если вы подозреваете проблему, лучше обратиться к дезинфектору, чтобы он проверил те зоны, которые не видны невооруженным глазом.

Мертвые грызуны могут создавать ужасную вонь, и специалист будет знать, как правильно справиться с проблемой.

Протирайте плинтусы от пыли

Пыль видна на полу и мебели, но она часто прячется в менее очевидных местах и тоже вызывает неприятный запах. Накопление пыли и грязи на плинтусах легко не заметить.

Используйте пылесос с насадкой-щеткой, чтобы удалить пыль. Затем воспользуйтесь губкой или микрофибровой тряпкой, смоченной в растворе из трех частей теплой воды и 1 части моющего средства. Хорошо отжимайте губку, чтобы не чрезмерно увлажнять дерево.

Почистите старые кухонные шкафчики

Винтажные шкафчики могут иметь шарм, но и накапливать запахи. Они могут удерживать частицы пищи и жир, что вызывает запах.

Сначала пропылесосьте крошки внутри, а затем протрите влажной мыльной тряпкой. Снаружи используйте смесь воды с моющим средством. Избегайте агрессивной химии, особенно на старых покрытиях.

Плохой запах в доме делает его неуютным (фото: Freepik.com)

Почистите ковер

Если ковер старый, загрязненный или имеет пятна, его лучше заменить. Если же оставляете - пригласите профессиональных чистильщиков.

Это следует делать каждые шесть месяцев - или хотя бы раз в год. В дальнейшем можно регулярно посыпать ковер содой и пылесосить, чтобы уменьшить запахи.

Пропарьте мягкую мебель

Как и ковер, обивка мебели - будь то винтажный диван или современная кровать с велюровым изголовьем - накапливает грязь, пыль и запахи.

Рекомендуют профессиональную паровую чистку, чтобы устранить неприятный запах. Многие компании, чистящие ковры, также предлагают услуги по чистке обивки, поэтому можно справиться с обеими проблемами одновременно.

Замените старые фильтры кондиционеров

Если вы не знаете, когда в последний раз меняли фильтр в системе кондиционирования, скорее всего, время пришло. Старые фильтры могут быть источником запаха и распространять пыль по всему дому.

Замена - недорогая и простая процедура, которая может иметь большой эффект. К тому же, новый фильтр сделает систему более эффективной и уменьшит расходы.