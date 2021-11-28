Домашня консервація може стати "бомбою" уповільненої дії: лікарі назвали причину

При домашньому консервуванні продуктів можуть порушуватися суворі правила безпеки. Їх дотримуються в основному тільки на промислових виробництвах.

Недостатньо чиста банка, кришка, вода, брудні руки, погано помиті овочі та фрукти – все це може сприяти попаданню в консервування ботулотоксину.

Ця отрута - одна з найсильніших на планеті, які виробляють мікроорганізми. Вживання в їжу продуктів з ботулотоксинами викликає розвиток ботулізму. Щорічно це захворювання призводить до смерті десятки людей.

Як підкреслюють медики, навіть незначна кількість ботулотоксину в організмі людини може спровокувати незворотні наслідки. Від руйнування нервової системи до летального результату.

Мікроорганізмам ботулотоксину досить відсутності повітря і кімнатної температури, щоб дуже швидко розмножуватися.

Якщо прокип'ятити продукти після консервації, то і це не врятує від смертельної небезпеки. Менш небезпечними ці мікроорганізми не стануть, оскільки вони спокійно переносять високі температури.

Щоб уникнути зараження продуктів при домашньому консервуванні, рекомендується використовувати спеціальні стерилізатори.

У закрутках обов'язково повинна бути кислота - вона завадить розмножуватися токсинам.

У ягодах і фруктах достатньо натуральної кислоти, а ось в продуктах з низькою кислотністю ботулотоксини почнуть розмножуватися дуже швидко.

Така банка постоявши деякий час в теплому приміщенні, стане справжньою "бомбою" уповільненої дії.

Важливо! Якщо банка або кришка роздулися – це ще не говорить про те, що там є токсини. Найчастіше мікроби ніяк себе не проявляють і продукти не змінюють свій вигляд, запах або зовнішній вигляд.