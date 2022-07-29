Домашній кетчуп на зиму: відкриєте банку і забудете про магазинний

Домашній кетчуп можна додавати в піцу, до рагу, м'яса, або ж просто їсти ложками - настільки він смачний.
Рецептом поділилася блогерка Лілія Цвіт.
Помийте помідори, розріжте навпіл і виріжте біленькі серединки. Перемеліть подрібнювачем чи м'ясорубку.
Вилийте подрібнені помідори в каструлю. Додайте розрізані навпіл перець і цибулю, а також шматочок гострої паприки (за бажанням).
Накрийте кришкою і проваріть годину. Вийміть цілі овочі (цибулю, перець, паприку).
Додайте спеції: лавровий лист, корицю, перець, сіль, цукор. Скуштуйте, щоб визначити, чи достатньо солі.
Коли маса достатньо охолоне, подрібніть її ретельно блендером. Додайте оцет і проваріть на маленькому вогні ще півгодини. Коли кетчуп майже готовий, змішайте крохмаль з водою. Потроху додайте до кетчупу, постійно помішуючи. Проваріть ще кілька хвилин до загустіння.
Гарячий кетчуп налийте в стерилізовані банки, герметично закрийте.
Переверніть банки, закутайте, поки охолонуть.
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