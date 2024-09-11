Домашний яблочный пирог на майонезе: адаптированный старый рецепт от Лилии Цвит

Что нужно для украинского яблочного пирога

Чтобы приготовить яблочный пирог по адаптированному Лилией Цвит рецепту, нужны следующие продукты:

мука - 1,2 кг;

яблоки - 6-7 шт.;

яйца - 3 шт.;

сливочное масло - 250 г;

сахар - 350 г;

майонез - 100 г;

сметана - 100 г;

сода - 1 ч. л.;

уксус - 0,5 ч. л.;

изюм - 60 г;

сахарная пудра - 2-3 ст. л.;

корица - 1 ст. л.

Как готовить яблочный пирог по рецепту Лилии Цвит

Приготовление пирога начинается с замешивания теста. Для этого просейте муку в глубокую миску. Холодное масло нарежьте на небольшие кубики, бросьте в муку и перетрите массу руками до образования крошки.

В отдельную миску разбейте 2 яйца, всыпьте в них 250 г сахара. Взбейте яйца миксером до однородной светлой массы. Соедините яичную смесь с мучной крошкой. Также добавьте майонез и сметану.

Соду нужно погасить уксусом и влить в будущее тесто. Тщательно перемешайте ингредиенты, сначала ложкой, затем руками, чтобы вымесить тесто.

Готовое плотное тесто нужно разрезать на две части, сделав одну несколько больше. Этот кусок теста используется для нижней части пирога, другим нужно накрыть начинку.

Раскатайте большую часть теста на пласт толщиной 1 см. По размеру пласт должен быть немного больше, чем форма для выпечки, чтобы сделать бортики пирога. Раскатывать тесто советуют на пергаменте, который кладется в форму для выпечки.

Для начинки необходимо промыть и почистить яблоки от семян и кожуры. Затем нарежьте яблоки на неширокие дольки и выложите на тесто.

Разложите яблоки на слой теста (скриншот / Лилия Цвит)

Присыпьте яблоки корицей и оставшимся сахаром. По желанию можно добавить распаренный изюм, который подчеркнет вкус яблок.

После этого на пергаменте нужно раскатать другой кусок теста и накрыть начинку. Аккуратно снимите пергамент с верхнего слоя теста, и соедините края пирога.

Сделайте вилкой несколько проколов на тесте, затем смажьте поверхность желтком. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение часа до румяной корочки. Подождите, пока пирог остынет, а затем присыпьте сахарной пудрой.