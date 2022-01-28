Як легко приготувати овочеві бульйонні кубики: не містять хімії та консервантів

Як відомо, в магазинних бульйонних кубиках досить багато хімії та консервантів. Тому вони завдають шкоду організму людини.

Для приготування візьміть такі інгредієнти:

морква - 300 г;

кабачок - 400 г;

цибуля - 50 г;

перець болгарський - 200 г;

стебло селери - 200 г;

часник - 3-4 зубчики;

зелень - 50 г;

сіль - 4 ст. л;

перець - 1 ч. л;

куркума - 1 ч. л;

олія - 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку наріжте очищену моркву та кабачок на кубики. Далі подрібнити цибулю, перець, селеру, часник і зелень.

Після цього тушкуйте під кришкою в сковорідці на олії до м'якості овочів. Потім покладіть зелень, посоліть, поперчіть, додайте куркуму та перебийте усе блендером.

Покладіть на сковорідку, щоб випарувалась зайва волога, постійно помішуючи. Дайте масі охолонути.

Візьміть форму та застеліть харчовою плівкою, розподіліть масу лопаткою та відправте в морозилку на 3 години.

Застиглу масу наріжте на порційні шматочки та загорніть у фольгу.

Овочеві кубики потрібно зберігати в морозилці.