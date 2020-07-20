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Ці домашні засоби допоможуть швидко зняти зубний біль

Понеділок 20 липня 2020 21:12
Ці домашні засоби допоможуть швидко зняти зубний біль
Що робити, якщо розболівся зуб (фото: freepik.com)
Автор: Світлана Мащенко

Як швидко позбавитися від зубного болю без ліків

Фахівці назвали підручні засоби, які допоможуть впоратися із зубним болем, якщо під рукою нема таблеток, або ви не хочете зайвий раз їх приймати.

Буває так, що зубний біль виникає тоді, коли ви зовсім цього не чекаєте і не маєте під рукою ніяких знеболюючих. Тоді знадобляться домашні засоби, деякі з яких є в кожному домі, пише zdorovia.com.

Зубна паста

Буває, що "шийка зуба" (прикрите яснами місце) оголюється, зуб стає дуже чутливим до високих і низьких температур. Через це може виникати різкий біль. В такому випадку допоможе нанесення зубної пасти на шийку зуба. Фтор в пасті на короткий час утворює захисне покриття навколо зуба і запобіжить передачі стимулів до нерва.

Ефірні олії

Олії гвоздики та чайного дерева мають антибактеріальну, протизапальну, знеболюючу дію. Щоб зняти біль, потрібно нанести трохи олії на ватний тампон, а потім на уражену ділянку. Якщо використовуєте гвоздику, її можна ретельно пожувати, але не ковтати.

Сіль

Тепла вода з сіллю, мабуть, найпростіший фізіологічний розчин, який дезінфікує і знімає напругу. Для його приготування досить додати повну чайну ложку солі на склянку води і полоскати рот розчином.

Цибуля

Овоч дає протизапальний ефект, що може допомогти при зубному болю. З цибулі можна зробити компрес: поріжте цибулину дрібно, помістіть в тканину і зробіть компрес, притиснувши до щоки на 15 хвилин. А якщо немає проблем зі смаком, то шматочок цибулі можна повільно пожувати.

Раніше ми писали, які звички руйнують зуби, і чистити потім марно.

Також повідомлялося, які продукти категорично не можна вживати із чаєм, тому що через них виробляються канцерогени.

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