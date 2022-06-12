Ці домашні відходи несіть на свій город: вийде відмінне добриво для грунту!

На вашій кухні й в вашому будинку точно є те, що можна використовувати як добриво для грунту. І це те, що зазвичай відправляється у відро для сміття. Відвари овочів або каш, шкірка, чайні пакетики та навіть папір - все це стане в пригоді вам на городі.

Овочевий відвар або відвар з круп

Чи не виливайте воду, в якій варилися овочі - вона відмінно підживить грунт для рослин. А рисовий відвар допоможе позбутися від попелиці, садових мушок, блішок та інших шкідників. Просто підливайте ці відвари замість звичайної води.

У воді з-під макаронів міститься кальцій, фосфор, залізо, цинк і калій. Така вода стимулює ріст рослин і постачає їх поживними речовинами.

Чайні пакетики

У чаї міститься 4,4% азоту, 0,25% калію і 0,24% фосфору - заварка стане відмінним органічним добривом.

Шкірка часнику, цибулі та гострого перцю

Залийте овочеві відходи водою і залиште на 5-7 днів. Потім процідіть і оббризкуйте грунт і листя. Така вода відмінно проганяє шкідників.

Кориця

Посипте верхній шар грунту невеликою кількістю кориці - це знизить ризик розвитку грибка та інших захворювань. У кориці відмінні антибактеріальні та антимікробні властивості.

Кістки та шкаралупа від яєць

Подрібніть кістки та шкаралупу яєць в порошок. А потім змішайте цей порошок з грунтом. У яєчній шкаралупі міститься 37% карбонату калію, який дуже важливий для росту рослин. Ще в ній повно магнію, калію, заліза і фосфору.

Втулка від туалетного паперу

Розріжте втулку на кілька шматочків і розкладіть навколо саджанців - це захистить їх від равликів та інших комах. Ще втулки можна використовувати для посадки розсади.

Шкірка цитрусових

Шкірка від цитрусових фруктів допоможе захистити ваш сад і город від небажаних гостей побільше - кішок.

Риб'ячі відходи

Закопайте відходи після риби в грунт і отримаєте додаткове джерело азоту для рослин.

Кавові фільтри

На дно горщика під час пересадки покладіть кавовий фільтр - це допоможе не забиватися землею дренажних отворів.

Відходи овочів і фруктів

Відходи овочів і фруктів - основна складова для компостної ями. Є й інший варіант - додайте трохи води та подрібніть блендером. Масу розкладіть навколо кущів помідорів і перцю - це дасть багатий урожай.

Насіння і плодоніжки гострого перцю допоможуть відлякати шкідників. Залийте ці відходи водою і дайте настоятися. Потім процідіть і використовуйте для обприскування рослин.