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Домашние "Кабаносы": как приготовить вкусные сыровяленые колбаски дома

Как приготовить кабаносы дома (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Сыровяленые колбаски, например "Кабаносы" - любимая мясная закуска многих. К тому же приготовить "Кабаносы" можно в домашних условиях, придав им невероятный вкус.

О том, как сделать сыровяленые колбаски дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для сыровяленых колбасок

Для того чтобы приготовить сыровяленые колбаски, нужно такие ингредиенты:

  • ветчина свинина - 1 кг;
  • томатная паста - 3 ст. л.;
  • сушеный чеснок - 1 ч. л.;
  • соль нитритная - 10 г;
  • соль обыкновенная - 10 г;
  • копченая паприка - 10 г;
  • острый перец - на кончике ножа;
  • смесь перцев - 0,5 ч. л.

Как готовить сыровяленые колбаски

Мясо для колбасок нужно выбирать с минимальными прожилками жира - так колбаски будут вкуснее. Кроме этого, если мясо менее жирное, колбаски будут дольше храниться, ведь уменьшается вероятность окисления сала.

Мясо следует охладить и нарезать на небольшие кусочки, обрезав лишние пленки. После этого свинину нужно перемолоть в мясорубке, используя маленькое сито.

Это поможет создать плотную текстуру и гладкую консистенцию колбасок. Всыпьте в готовый фарш специи. Обязательно использовать нитритную соль - она поможет уничтожить бактерии и сохранить мясо свежим.

Вместе со специями добавьте томатную пасту - она улучшает цвет и текстуру. Впрочем, не следует добавлять этого ингредиента больше указанного количества.

Тщательно перемешайте фарш, утрамбуйте его в миске, а затем накройте посуду пищевой пленкой. Поставьте фарш в холодильник минимум на 12 часов. За это время произойдет изменение плотности мяса, вкуса и аромата.

Еще раз перемешайте фарш после извлечения из холодильника. Легче всего готовить сыровяленые колбаски с помощью кондитерского мешка с насадкой.

Сразу формуйте колбаски на решетках для сушки или противень. Для этого нужно всего-навсего сделать полоску из фарша, выжав масло кондитерского мешка.

Как сделать сыровяленые колбаски (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поставьте колбаски в холодильник на 1-2 часа, чтобы они подсохли. Сначала выставьте температуру в 50 градусов, а в конце сушки - 70 градусов.

Время сушки составит 6-12 часов в соответствии с толщиной колбасок и влажностью фарша. Обязательно откройте дверцу духовки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Если сушить сыровяленые колбаски в сушилке, температуру следует сразу выставлять в 70 градусов. Таким методом сыровяленые колбаски сушат в течение 7-8 часов.

Готовые сыровяленые колбаски должны быть сухими на ощупь и иметь равномерно сморщенную поверхность.

 

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