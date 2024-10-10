Домашние "Кабаносы": как приготовить вкусные сыровяленые колбаски дома

Что нужно для сыровяленых колбасок

Для того чтобы приготовить сыровяленые колбаски, нужно такие ингредиенты:

ветчина свинина - 1 кг;

томатная паста - 3 ст. л.;

сушеный чеснок - 1 ч. л.;

соль нитритная - 10 г;

соль обыкновенная - 10 г;

копченая паприка - 10 г;

острый перец - на кончике ножа;

смесь перцев - 0,5 ч. л.

Как готовить сыровяленые колбаски

Мясо для колбасок нужно выбирать с минимальными прожилками жира - так колбаски будут вкуснее. Кроме этого, если мясо менее жирное, колбаски будут дольше храниться, ведь уменьшается вероятность окисления сала.

Мясо следует охладить и нарезать на небольшие кусочки, обрезав лишние пленки. После этого свинину нужно перемолоть в мясорубке, используя маленькое сито.

Это поможет создать плотную текстуру и гладкую консистенцию колбасок. Всыпьте в готовый фарш специи. Обязательно использовать нитритную соль - она поможет уничтожить бактерии и сохранить мясо свежим.

Вместе со специями добавьте томатную пасту - она улучшает цвет и текстуру. Впрочем, не следует добавлять этого ингредиента больше указанного количества.

Тщательно перемешайте фарш, утрамбуйте его в миске, а затем накройте посуду пищевой пленкой. Поставьте фарш в холодильник минимум на 12 часов. За это время произойдет изменение плотности мяса, вкуса и аромата.

Еще раз перемешайте фарш после извлечения из холодильника. Легче всего готовить сыровяленые колбаски с помощью кондитерского мешка с насадкой.

Сразу формуйте колбаски на решетках для сушки или противень. Для этого нужно всего-навсего сделать полоску из фарша, выжав масло кондитерского мешка.

Как сделать сыровяленые колбаски (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поставьте колбаски в холодильник на 1-2 часа, чтобы они подсохли. Сначала выставьте температуру в 50 градусов, а в конце сушки - 70 градусов.

Время сушки составит 6-12 часов в соответствии с толщиной колбасок и влажностью фарша. Обязательно откройте дверцу духовки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Если сушить сыровяленые колбаски в сушилке, температуру следует сразу выставлять в 70 градусов. Таким методом сыровяленые колбаски сушат в течение 7-8 часов.

Готовые сыровяленые колбаски должны быть сухими на ощупь и иметь равномерно сморщенную поверхность.