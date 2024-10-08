Домашняя тушенка из кролика и подбрюшины: рецепт мясной консервации на зиму

Осень - время заготовки овощной и мясной консервации на зиму. Хотя обычно тушенку готовят из свинины, мясо кролика - хороший вариант, особенно, если добавить подбрюшины.

О том, как сделать вкусную тушенку на зиму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для тушенки из кролика

Для того чтобы приготовить вкусную тушенку из кролика, на 7 банок объемом 0,5 л нужны следующие продукты:

подбрюшина - 0,5 кг;

кролик - 2,5 кг;

соль - 30 г;

чабер - 2 ч. л.;

черный перец горошком - по 2 шт. на банку;

душистый перец - по 1 шт. на банку;

Как затушить мясо кролика на зиму

Чтобы тушенка была вкусной, крольчатину лучше выбирать свежую, а не замороженную. Хотя готовить тушенку можно из замороженного кролика, такое мясо будет более сухим.

Кроликов нужно очистить от потрохов, затем обязательно вымочить в воде. Замачивание поможет удалить остатки крови и устранить специфический запах. К тому же, благодаря этому консервация не будет иметь осадка.

Кролью тушку нужно разрезать на части и положить в глубокую кастрюлю. Всыпьте соль и залейте мясо холодной водой так, чтобы оно было полностью покрыто жидкостью.

Вымачивать крольчатину рекомендуют в течение 3-4 часов, но это зависит от качества мяса и возраста кроликов. Также можно заменить воду чистой 2-3 раза и при необходимости увеличить время вымачивания.

Вымоченное мясо должно быть более мягким. Переложите кролика в другую миску и подождите, пока стечет лишняя жидкость. После этого мясо нужно нарезать на порционные кусочки вместе с косточками.

Чтобы сделать тушенку из кролика сытной, необходимо добавить подбрюшину, на которой есть не только сало, но и мясо. Подбрюшину нужно нарезать на кусочки весом 80 г.

Чтобы тушенка из кролика была вкусной, добавляют подбрюшину (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Переложите кусочки подбрюшины в миску с крольчатиной, всыпьте соль и чабер для маринада. Перемешайте мясо со специями.

На дно чистых банок для консервации выложите по одной горошке душистого душистого перца и по две горошины черного перца. Лавровый лист использовать не рекомендуют - это пряное растение придает горькому привкусу.

Сначала разложите подбрюшину, а затем выложите крольчатину, оставив 1-2 см до краев в банки. После этого нужно тушить мясо, выбрав способ консервации.

До краев банки нужно оставить расстояние (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Как консервировать тушенку в автоклаве

Сразу закройте банки с мясом крышками, используя закручивающиеся. Банки нужно поставить в автоклав и консервировать тушенку в течение 30 минут при температуре в 110 градусов. При этом закачивать воздух в автоклав не нужно.

Как консервировать тушенку в кастрюле

Для консервации мяса можно использовать более обычный способ тушения в кастрюле. Для этого необходимо поставить закрытые банки с мясом в кастрюлю, залить посуду водой и поставить на небольшой огонь.

Время приготовления тушенки таким методом составляет 6 часов. Важно, чтобы вода во время кипения не попадала в банки. При выкипании жидкости также необходимо доливать кипяток.

Как консервировать тушенку в духовке

Чтобы консервировать мясо в духовке, банки сначала нужно накрыть фольгой вместо крышек.

Духовку нужно разогреть до температуры 120 градусов и тушить мясо в банках в течение 6 часов. После этого банки нужно плотно закрыть стерилизованными крышками.