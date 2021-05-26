ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бо вдома такого немає: на Волині учениці обікрали кабінет директора

Новость на русском →
Волинь, Середа 26 травня 2021 10:01
Бо вдома такого немає: на Волині учениці обікрали кабінет директора Колаж РБК-Україна: у Волинській області учениці обікрали кабінет директора
Автор: Styler

У селі Озеро Волинської області дві учениці 4 і 8 класів проникли в кабінет директора школи і вкрали ноутбук вартістю 10 тис.грн.

Про це повідомляє "Суспільне"з посиланням на прес-секретаря поліції Волині Ольгу Бузулук.

За словами правоохоронниці, сестри-школярки проникли в кабінет директора 21 травня, де взяли ноутбук.

При цьому дівчатка планували повернути техніку в понеділок, 24 травня, проте не встигли це зробити. Адже директор помітив зникнення техніки і зателефонував в поліцію.

Чому школярки вкрали техніку?

Як розповів директор, дівчатка взяли ноутбук чисто для того, щоб розгледіти його, "тому що вдома такого немає". Так школярки пояснили свій вчинок і правоохоронцям. А батькам вони сказали, що знайшли техніку на смітнику.

"Ноутбук знайшли вдома у школярок. Батьки про походження техніки не здогадувалися", - розповіла Бузулук.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку з проникненням.

Як ми повідомляли раніше, під Києвом випускниця школи побила дівчинку-підлітка.

Також нагадаємо, в Луганській області бійка закінчилася ударом ножем для семикласника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя школьницы
LITE
Свято 26 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 26 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини