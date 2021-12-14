Ваш будинок стане чистим і сяючим: поради з прибирання, які реально працюють

Горілка для чищення килима

Пляма червоного вина на килимі - це майже катастрофа. Такі плями потрібно видаляти та очищати килим якомога швидше. Інакше його доведеться просто викинути.

Засобів для чищення килимів зараз є багато, але експерти стверджують, що найкращим очищувачем є звичайна горілка.

Вона допоможе видалити плями від трави, чорнила, червоного вина і деяких продуктів.

"Недорога горілка працює так само добре, як і якісна. Але для досягнення кращого результату, скористайтеся не ароматизованою горілкою", - радять експерти.

Промокніть забарвлену ділянку білою тканиною, якщо пляма свіже і вологе. Це дозволить прибрати частину речовини.

Не тріть пляму - це погіршить ситуацію. Налийте горілку на суху тканину і промокніть нею пляму. Потім дайте висохнути на повітрі.

Білий оцет для чищення ванної

Видалення водних розводів з дверей в душ або ванну може бути складним завданням. Замість дорогих чистячих засобів використовуйте білий оцет.

Деякі експерти радять змішати в одному пульверизаторі рідину для миття посуду і білий оцет – цей розчин відмиє практично будь-яку поверхню.

Також оцет можна змішувати з содою або сіллю – для видалення стійких слідів. Найпростіший спосіб - налити в розпилювач оцет, розбавити його в рівних частинах з водою.

Розпиліть цю рідину на двері душу і залиште на 30 хвилин. Потім просто протріть ганчіркою.

Харчова сода для видалення плям

Харчова сода допоможе видалити плями з одягу або з меблів. Соду потрібно розбавити водою до стану пасти (4 ст.ложки соди на чверть склянки води), нанести на пляму і залишити. Потім одяг можна випрати, а поверхні протерти ганчіркою.

Кока-кола для миття посуду

Цим улюбленим напоєм можна легко очистити пригорілу сковороду або каструлю. Залийте посуд і залиште. Можна додати трохи води, щоб покрити повністю обгорілі місця.

Поставте сковороду на плиту і доведіть до кипіння. Залиште на кілька годин, поки плями не зникнуть.