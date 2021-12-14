Ваш будинок стане чистим і сяючим: поради з прибирання, які реально працюють

Прибирання вдома часто стає нескінченною рутинною роботою. Але деякі поради допоможуть цей процес зробити менш трудомістким і легким.
Які поради про прибирання в домі дійсно працюють, розповіли у виданні Express.
Пляма червоного вина на килимі - це майже катастрофа. Такі плями потрібно видаляти та очищати килим якомога швидше. Інакше його доведеться просто викинути.
Засобів для чищення килимів зараз є багато, але експерти стверджують, що найкращим очищувачем є звичайна горілка.
Вона допоможе видалити плями від трави, чорнила, червоного вина і деяких продуктів.
"Недорога горілка працює так само добре, як і якісна. Але для досягнення кращого результату, скористайтеся не ароматизованою горілкою", - радять експерти.
Промокніть забарвлену ділянку білою тканиною, якщо пляма свіже і вологе. Це дозволить прибрати частину речовини.
Не тріть пляму - це погіршить ситуацію. Налийте горілку на суху тканину і промокніть нею пляму. Потім дайте висохнути на повітрі.
Видалення водних розводів з дверей в душ або ванну може бути складним завданням. Замість дорогих чистячих засобів використовуйте білий оцет.
Деякі експерти радять змішати в одному пульверизаторі рідину для миття посуду і білий оцет – цей розчин відмиє практично будь-яку поверхню.
Також оцет можна змішувати з содою або сіллю – для видалення стійких слідів. Найпростіший спосіб - налити в розпилювач оцет, розбавити його в рівних частинах з водою.
Розпиліть цю рідину на двері душу і залиште на 30 хвилин. Потім просто протріть ганчіркою.
Харчова сода допоможе видалити плями з одягу або з меблів. Соду потрібно розбавити водою до стану пасти (4 ст.ложки соди на чверть склянки води), нанести на пляму і залишити. Потім одяг можна випрати, а поверхні протерти ганчіркою.
Цим улюбленим напоєм можна легко очистити пригорілу сковороду або каструлю. Залийте посуд і залиште. Можна додати трохи води, щоб покрити повністю обгорілі місця.
Поставте сковороду на плиту і доведіть до кипіння. Залиште на кілька годин, поки плями не зникнуть.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко і легко очистити кухонну плиту від жиру і нагару.
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