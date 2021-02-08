Будинок в Чорнобилі: стало відомо, який бізнес можна відкрити за 0 грн

В Чорнобилі пропонується в безоплатне орендне користування двоповерховий будинок, площею 698,40 кв. м. Він розташований в Іванківському районі на вулиці Кірова 13. Тепер стало відомо, який офіс можна відкрити в цьому будинку.

Про це повідомили в ЦОТІЗ у коментарі ТСН.

Наголошується, що даний будинок здається не для житла, а для розміщення там офісу комерційної діяльності.

"Цей двоповерховий будинок ми здаємо виключно як об'єкт комерційної нерухомості. Наприклад, офіс або хостел, оскільки в Чорнобиль постійно приїжджають туристи. Він не буде використовуватися як постійне житло. Орендарі отримають спецдозвіл, перебування в зоні відчуження буде чітко регламентовано", — розповіли в ЦОТІЗ.

Також у відомстві зазначили, що нерухомість безкоштовно здається в оренду, щоб держустанова "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" не просила грошей у держави, а змогла самостійно отримувати кошти на подальші проекти і розвиток.

Зазначимо, що технічний стан об'єкта оренди — задовільний. Майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням. Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеними статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

В Чорнобилі великий будинок можна взяти в безкоштовну оренду (фото: vau.auction)