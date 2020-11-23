Що має зробити влада, щоб локдаун був ефективним: цього в програмі немає

Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Нардеп висловився про "централізований" карантин та підтримку бізнесу

В Україні вже кілька тижнів обговорюється можливість введення тотального карантину. Позафракційний народний депутат Сергій Магера висловився стосовно того, хто повинен займатися введенням локдауна і чому українському бізнесу буде особливо важко його пережити.

На думку нардепа, на тлі децентралізації приймати рішення про введення обмежень повинна місцева влада, яка також повинна нести відповідальність за ситуацію в регіоні. Про це політик заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Я вважаю, що введення будь-яких локдаунів та карантинів потрібно було робити центральній владі з урахуванням, на мій погляд, найуспішнішої реформи в Україні — децентралізації. Тобто давати більше відповідальності на місця, щоб місцеві органи влади самі визначалися і несли відповідальність за те, що відбувається в регіоні. Наприклад, я зараз в Маріуполі, де за 3-4 тижні зайнятість ліжко-місць знизилася з 65% до 42%. І введення локдауна дуже сумнівно виглядає при таких тенденціях", — сказав він.

Також Магера додав, що на поточний момент в Україні немає єдиної програми підтримки бізнесу в умовах карантину. Локальні заходи можуть зіграти злий жарт з підприємцями на фоні введення локдауна.

"Якщо забороняєш — то підтримуй. Я вважаю, що повинна бути державна програма, націлена на пряму підтримку людей і організацій. Мене вкрай дивує відсутність будь-яких нормальних, зважених та оперативних планів та програм. Їх практично немає, і ситуація не змінюється. У Верховній Раді програм ми не бачимо. Є тільки вибіркові рішення або просто розмови. При цьому заборонні заходи покладуть не тільки дрібний і середній бізнес, але й великий", — підкреслює Магера.

Нардеп також висловив думку, що влада діє без погодження.

"Це питання комплексне, не окремих міністерств, а в цілому по уряду. У мене складається враження, що команди як такої на сьогодні не склалося. Виступи прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я, головного санлікаря відрізняються в корені. Я думаю, що перш за все потрібно в цілому зібрати воєдино команду", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що владі вдається стримувати прогнозоване зростання числа нових випадків COVID-19. Це може запобігти повний локдаун української економіки.

Також РБК-Україна писало, що згідно з прогнозом Національної академії наук, добова кількість захворілих COVID-19 до кінця листопада може досягти позначки у 20 000. За тиждень до кінця місяця, за даними на сьогодні, добова захворюваність стабілізувалася на позначці 10-11 тисяч.

Також прогнозується, що до кінця місяця в Україні буде майже 740 тисяч випадків.