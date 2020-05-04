Як повинні працювати магазини після карантину: Комаровський назвав 12 правил

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський розповів про правила роботи магазинів після карантину

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 11 травня. Після чого, уряд має послабити карантинні заходи в кілька етапів. Доктор Комаровський поділився корисними порадами, щодо роботи магазинів в таких умовах.

За словами експерта, ці правила роботи магазинів діють на Кіпрі, де потихеньку все починає відкриватися. Про це Євген Комаровський розповів у своєму Telegram-каналі.

1. Перед входом в магазини повинні бути антисептики, якими відвідувачі зобов'язані обробити руки, перш ніж увійти. Якщо двері відчиняються автоматично, то антисептик може знаходитися всередині торговельного приміщення. Якщо відвідувачам доведеться відкривати двері, взявшись за ручку, то потрібно два антисептики: перед вхідними дверима і після неї.

2. Працівники магазинів повинні мити руки з милом або обробляти їх антисептиком відразу ж після приходу на роботу і перед тим, як піти додому.

3. Торгові приміщення потрібно регулярно провітрювати. Краще уникати використання кондиціонерів. Якщо без них не виходить, то треба використовувати забір свіжого повітря з вулиці, а не режим циркуляції вже наявного в приміщенні повітря.

4. Прибирання торгових приміщень з використанням дезінфекційних засобів повинно бути щоденною. Особливу увагу слід приділяти обробці дверних ручок, поверхонь меблів, до яких часто торкаються люди, туалетів і підлоги. Слід уникати скупчення людей в туалетних кімнатах з кількома кабінами.

5. На кожного працівника магазину і відвідувача виділяється по 8 квадратних метрів.

6. У невеликих магазинах діє правило "Один відвідувач всередині, інші чекають зовні". Рекомендується повісити на вхідних дверях попередження про те, що в магазині діє таке правило.

7. Магазини з великими торговельними площами повинні на вхідних дверях помістити табличку з максимальним числом покупців, які можуть знаходитися всередині.

8. Слід використовувати дистанцію у два метри як між продавцем і покупцем, так і між покупцями.

9. Співробітники магазинів, які безпосередньо контактують з покупцями, повинні завжди носити маски. Обов'язок стежити за тим, що продавці носять маски, лежить на роботодавця.

10. Якщо в магазині є примірочні кабінки, то в них повинна проводитися прибирання з використанням дезінфекційних засобів. Слід уникати скупчення людей в примірочних.

11. Оплачувати покупки краще кредитними картами, ніж готівкою. Однак, магазини зобов'язані приймати до оплати як кредитки, так і за готівку.

12. Кожен відвідувач магазину перед входом повинен обробити руки антисептиком і надягти одноразову маску. Ще раз обробити руки дезінфекційним засобом слід перед виходом з магазину.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, чи варто під час коронавірусу використовувати протигаз.