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Хто має відшкодувати пошкоджене дитиною майно у школі: відповідь вас здивує

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Четвер 28 жовтня 2021 18:35
Хто має відшкодувати пошкоджене дитиною майно у школі: відповідь вас здивує Чи мають батьки платити за пошкоджене в школі майно (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У школі часто виникають ситуації, коли батьки та вчителі сперечаються через те, що дитина щось розбила чи поламала.

Тому хто все-таки має відшкодовувати пошкоджене дитиною майно, повідомили в "Сніданку з 1+1".

Так, дітям варто виражати свою енергію на перерві, щоб потім висидіти 45 хвилин на уроці. Однак, директори шкіл кажуть, що це призводить до шкоди шкільного майна.

За словами юриста Романа Бондаренка, в будь-якому випадку дитина не має нести відповідальності за пошкоджене майно. Зокрема, він зазначив, що якщо дитина завдала шкоди майну, коли перебувала в школі, то заклад освіти несе за це відповідальність.

Однак, якщо дитина навмисно це робить, то школа може звернутися до батьків з проханням відшкодування збитків. Також адміністрація може подати на батьків цивільний позов до суду, щоб вони відшкодували матеріальні збитки.

Також у "Путівнику школою" розповіли, чи повинні батьки робити ремонт у закладі освіти, де навчається їхня дитина. Фахівці пишуть, що батьки цього робити не повинні.

Зокрема, засновником комунальних закладів освіти є територіальна громада в особі місцевого органу влади, який і відповідає за належний стан закладів освіти.

Нещодавно ми повідомляли, чи можуть батьки побачити контрольну роботу своєї дитини.

Також ми писали, що в школах Києва планують встановити металодетектори.

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