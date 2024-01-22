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Первое Полнолуние года осчастливит только четыре знака Зодиака

Понедельник 22 января 2024 21:06
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Первое Полнолуние года осчастливит только четыре знака Зодиака Что готовит Полнолуние в январе (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

25 января наступает первое в этом году Полнолуние, которое еще называют "волчьим". Оно взойдет во Льве и сказочно осчастливит представителей четырех знаков Зодиака.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hello India.

Рак

Первое полнолуние 2024 года подарит вам возможность разбогатеть, однако просто так деньги с небес не упадут. Вам нужно проявить инициативу и начать принимать важные решения. Не бойтесь ответственности. Вам стоит иначе взглянуть на свою жизнь и понять, как двигаться вперед. Действуйте!

Лев

Вас ждет невероятный всплеск эмоций. Полнолуние, которое взойдет в вашем знаке, подарит вам уверенность в себе. У вас появится отличная возможность, нужно рискнуть. Пробуйте себя в новых сферах, энергия полной Луны поможет вам добиться успеха.

Дева

25 января, в день Полнолуния, вы можете понять, что готовы прислушаться к своему внутреннему голосу. Пришло время полюбить себя и начать покорять вершины. Вас ждет огромное счастье, не подавляйте свои эмоции и не игнорируйте свои желания. Весь мир готов упасть к вашим ногам, помните об этом.

Рыбы

Волчье Полнолуние поможет вам сойти с неправильного пути. Поначалу вам покажется, что вы выбились из колеи, но на самом деле все это к лучшему. Вы найдете свое счастье и сможете раскрыть весь свой потенциал. Работайте над собой и не тратьте время на пустяки.

Недавно мы уже рассказывали, что конец зимы подарит пяти знакам Зодиака невероятную удачу.

Помимо этого, ранее стало известно, что Плутон в Водолее устроит революцию в жизни этих знаков Зодиака.

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