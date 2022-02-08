Геть збої і зайва вага: як потрібно правильно харчуватися після 30 років

В організмі з віком починають сповільнюватися багато процесів. В першу чергу це стосується обміну речовин і метаболізму. Тому люди починають швидко набирати зайву вагу і відчувати збої організму. Помилково вважати, що такі процеси починаються ближче до літнього віку.

Експерти розповіли, чому зміни в організмі відбуваються після 30 років і назвали головні правила здорового харчування. Про це пише Nashamama.

Чому після 30 років потрібно переглянути свій спосіб життя

Будь-яка жінка після 30 років починає замислюватися про свої форми та намагається довше зберегти стрункість і здоров'я. І саме в цьому віці варто відмовитися від багатьох щоденних звичок, особливо в харчуванні.

Оскільки обмін речовин і метаболізм починають сповільнюватися, а значить – шматочки торта для відлякування смутку в зимовий вечір просто осядуть на вашій талії.

Крім правильного і здорового харчування, варто подумати ще й про мінімальні фізичні вправи. Це може бути пробіжка, плавання або танці – такі способи підійдуть навіть тим, хто не сильно шанує походи в спортзал або просто не має на це часу.

Також важливо дотримуватися правильного розпорядку дня і повноцінно висипатися.

Яких правил в харчуванні потрібно дотримуватися

1. У харчуванні краще дотримуватися режиму і їсти невеликими порціями, ніж наїдатися за один підхід на цілий день. Відсутність системи вже сильно може вдарити по здоров'ю. Раціон повинен складатися з 5 прийомів їжі: 3 з них – основні, 2 – у вигляді перекусів.

2. Важливим правилом є і дотримання водного балансу - кожна людина повинна випивати добову норму чистої питної води з розрахунку 30 мл на 1 кг ваги. Чиста вода - джерело енергії і її нестача чревата головними болями, проблемами з тиском, болями в м'язах.

3. Солодощами зловживати не рекомендується, бо після 30 років всі ці маленькі "слабкості" швидко призводять до набору зайвої ваги. Замінюйте шкідливу випічку на щось більш корисне - мед, горіхи, фрукти, сухофрукти.

4. Свіжі овочі та фрукти повинні стати обов'язковою частиною щоденного меню. І варто пам'ятати про те, що все корисне теж потрібно вживати в міру. Велика кількість фруктози може виявитися настільки калорійною, що викличе алергічну реакцію.

5. Більшу частину раціону повинні складати овочі - їх присутність в щоденному раціоні є обов'язковою. В овочах багато клітковини, завдяки якій ваш кишечник буде працювати як годинник.

6. Завжди добре пережовуйте їжу, не ковтайте її великими шматками. Вона буде легше засвоюватися.

7. Ідеальним сніданком стане не бутерброд, а тарілка каші – відмінне джерело вуглеводів. Це дозволить отримати енергію і сили на весь день, і дасть відчуття ситості. У каші є багато заліза, а це позбавить вас від анемії. Також для сніданку підійдуть омлет, сир або салат з овочів.

8. Обережно ставтеся до продуктів з підвищеною жирністю. Виключати з раціону не варто, але вибирайте те, що принесе користь організму. Наприклад, авокадо, горіхи та жирна риба – там багато жирних кислот, які захищають шкіру і її зволожують. Такі продукти повинні бути в раціоні тричі на тиждень.

9. Обід повинен бути щільним і повноцінним: нежирний суп, салат і шматок пісного м'яса (індичка або яловичина). Можна готувати пасту з твердих сортів пшениці.

10. На вечерю вибирайте щось більш легке, щоб не перевантажувати організм. Їжа повинна бути низькокалорійною та легко засвоюватися. Кращий вибір - білкові продукти та овочі.

Чудово підійдуть такі продукти: сир, риба, квасоля, яйця, болгарський перець, огірки, зелень, кабачки, броколі.