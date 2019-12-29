Коли долар знову впаде: експерти дали несподіваний прогноз

Курс долара в Україні у кінці 2019-го різко змінив напрямок. Після безперервного зниження останні півроку долар різко підскочив в ціні. Сталося це після того, як в ситуацію втрутився Нацбанк, викупивши 700 млн доларів в учасників ринку. Як буде в подальшому розвиватися ситуація з курсом долара в Україні - в матеріалі Styler.

У найближчий тиждень долар продовжить зростання щодо курсу гривні, але вже після Нового року ситуація на валютному ринку стабілізується. Такий прогноз дає старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

На його думку, на міжбанку долар буде торгуватися за курсом близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках близько 23,8/24,1 гривень.

Крім того, аналітик зазначив, що незважаючи на швидкий ріст, який показав долар після 26 грудня, ніяких фундаментальних змін в українській економіці не відбулося. На думку Іосуба, зростання долара носить лише спекулятивний характер.

Долар "прийде в норму" після Нового року, а потім знову почне знижуватися в напрямку до 23 гривень, - упевнений експерт.

Нагадаємо, різка зміна вектора на ринку валюти в Україні сталася після того, як 26 грудня НБУ викупив 230 млн за курсом 23,2552 грн/долар. Всього держрегулятор викупив 700 млн доларів США, незважаючи на ризики надмірних коливань курсу.

Раніше рада НБУ висловлював невдоволення тим, що гривня в Україні переоцінена, а експерти прогнозували ймовірну зміну курсу, якщо НБУ втрутиться в ринкове курсоутворення.