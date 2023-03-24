"Долина между надгробиями ползет": Максим Галкин высмеял российских артистов, поддерживающих войну (видео)

Комик Максим Галкин жестко высмеял артистов-путинистов во время своего концерта в США. Юморист прошелся по одесситке Ларисы Долиной, Полине Гагариной, Сергею Лазареву и Shaman.

Что сказал Галкин о путинистах

Во время своего выступления артист, признанный иноагентом РФ, "порвал" публику шутками о российских известных людях, вставших на сторону Путина. В своем монологе он упомянул Ларису Долину, родом из Одессы, Полину Гагарину, Сергея Лазарева и Shaman.

Последний является автором пропагандистской песни "Встанем", которую Галкин не смог обойти стороной.

"Вот он сейчас ходит: "Встанем! Встанем!" Будет суд в Гааге, будет петь: "Сядем!". ЛГБТ-группа к нему присоединилась, стоят сзади, помогают, пристроились. Лазарев тут же, и Гагарина: "Встанем!". Лицо перекошено. Мне такой страшный сон после этого приснился", - говорит Галкин.

Он шутил о сне, который ему якобы приснился.

"И руки так и лезут ко мне. Вижу, уже Долина между надгробиями ползет. И я в церковь побежал, перед алтарем на колени бухаюсь. Вижу, батюшка службу ведет, но он спиной ко мне. Я говорю: "Прости мне, господи, что я их всех изображал, Путина перекривлял, над Медведевым смеялся, высмеивал Рогозина, Скабееву, Симонян. Прости, Господи". Дергаю батюшку за рясу. А он так возвращается и говорит: "Бог простит, а я не прощу! Гойда!". А это Охлобыстин", - продолжил высмеивать пропагандистов Галкин.

Напомним, что с начала полномасштабной войны России на территории Украины Максим Галкин с Аллой Пугачевой поддержали Украину и уехали за границу. За это время они помогали украинским беженцам финансово и рассказывали правду об Украине.