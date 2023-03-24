"Доліна між надгробками повзе": Максим Галкін висміяв російських артистів, які підтримують війну (відео)

Комік Максим Галкін жорстко висміяв артистів-путіністів під час свого концерту в США. Гуморист пройшовся по одеситці Лариси Доліній, Поліні Гагаріній, Сергію Лазарєву та Shaman.

Що сказав Галкін про путіністів

Під час свого виступу артист, який визнаний іноагентом РФ, "порвав" публіку жартами про російських відомих людей, які стали на бік Путіна. У своєму монолозі він згадав Ларису Доліну, яка родом з Одеси, Поліну Гагаріну, Сергія Лазарєва та Shaman.

Останній є автором пропагандистської пісні "Встанем", яку Галкін не зміг обійти стороною.

"От він зараз ходить: "Встанем! Встанем!" Буде суд в Гаазі, співатиме: "Сядем!". ЛГБТ-група до нього приєдналася, стоять позаду, допомагають, прилаштувалися. Лазарєв тут же, і Гагаріна: "Встанем!". Обличчя перекошені. Мені такий страшний сон після цього наснився", - каже Галкін.

Він жартував про сон, який йому нібито наснився.

"І руки так і лізуть до мене. Бачу, вже Доліна поміж надгробками повзе. І я до церкви побіг, перед вівтарем на коліна бухаюсь. Бачу, батюшка службу веде, але він спиною до мене. Я кажу: "Пробач мені, господи, що я їх всіх зображував, Путіна перекривлював, над Медведєвим сміявся, висміював Рогозіна, Скабєєву, Симонян. Прости, Господи". Смикаю батюшку за рясу. А він так повертається і говорить: "Бог простить, а я не прощу! Гойда!". А це Охлобистін", - продовжив висміювати пропагандистів Галкін.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Росії на території України Максим Галкін з Аллою Пугачовою підтримали України та виїхали за кордон. За цей час вони допомагали українським біженцям фінансово та розповідали правду про Україну.