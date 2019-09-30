Довго вагався: DZIDZIO зробив заяву після вильоту з Танців з зірками

Після вильоту з шоу Танці з зірками 2019 популярний співак DZIDZIO написав зворушливі слова в своєму Instagram-акаунті.

DZIDZIO на Танцях з зірками 2019 (фото: instagram.com/dzidzio)

"Вчора мої танці закінчилися і це був новий, надзвичайно цінний досвід для мене! Я дуже довго вагався, чи йти в проект Танці з зірками, чи ні. Але я радий, що пересилив себе і прийняв цей виклик, пережив ці непрості два місяці для мене і моєї команди!" - написав Михайло Хома (справжнє ім'я артиста).

DZIDZIO на Танцях з зірками 2019 (фото: instagram.com/dzidzio)

DZIDZIO також подякував продюсеру шоу Володимиру Завадюку стар-продюсеру Майї Двалішвіллі за те, що вони вмовили його взяти участь у проекті.

DZIDZIO на Танцях з зірками 2019 (фото: instagram.com/dzidzio)

"Я дякую моїй маленькій дівчинці Цибульці за терпіння і за те, що шукала в мені ту кнопку і таки знайшла! Дякую головному хореографу проекту Ксенії Горб і Дімі Варанкіну! Ви відкрили в мені нову людину, яка, виявляється трошки танцює! Дякую суддям, справжнім професіоналам - Франциско, Катерині і Владу! Ви нервували, стимулювали і деколи хвалили! Дякую Юрі Горбунову і Тіні Кароль! Дякую режисерам-постановникам Лесі і Дімі! Без вас наші номери не були би такими крутими і яскравими! Дякую відділу стилю Олі Слонь за яскраві образи, продумані до деталей! Дякую редакторам на чолі з Танею Хлопук! І найголовніше! Я дякую вам, люди! Кожному, хто дивився, переживав, підтримував і відправляв смс-ки! Бо шоу в першу чергу для вас! Всім учасникам, колегам, танцівникам, я бажаю удачі, терпіння, сил і перемоги!" - сказав DZIDZIO і додав, що буде сумувати по кожному, але попереду його чекають нові звершення, новий досвід, та і "зачекалися пісні, фільми і глядачі"

DZIDZIO звернувся до українців (фото: instagram.com/dzidzio)