За борги по комуналці можуть забрати квартиру: в кого і в яких випадках

В Україні хочуть боротися з боржниками, які не сплачують за комунальні послуги. Так, законопроєкт №3613, що знаходиться на розгляді Верховної Ради, передбачає реструктуризацію боргів, а також посилення штрафних санкцій.

Зокрема, в законі зазначено, що боржників можуть не випустити за кордон, позбавити права користуватися транспортним засобом і так далі. Також він передбачає, що на нерухомість боржника може бути накладено стягнення.

Юристи розповіли, в яких випадках українці можуть втратити своє нерухоме майно, пишуть УН.

Якщо споживач має борг по комуналці, організація-постачальник послуг може звернутися до суду. Причому таке судове засідання буде проводитися без виклику боржника. Після суду буде отримано судовий наказ.

Далі компанія звертається до приватного чи державного виконавця, який і відкриває виконавче провадження. Виконавець може списувати кошти з рахунків боржника. Якщо таких не вистачає, "в оборот" йде цінне майно (техніка, авто).

А ось чинна редакція Закону України "Про виконавче провадження", говорить у ст. 50. ч. 1, що якщо рухомого майна або грошових коштів не вистачає, то стягнення може торкнутися й об'єктів нерухомого майна.

"В першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржникові. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник", - кажуть юристи.

Після цього на нерухомість може бути накладено арешт. Далі визначають вартість майна, після чого відбувається його реалізація.

При цьому стягувати нерухоме майно можуть тільки з тих боржників, сума боргу яких по виконавчому провадженню перевищує 20 мінімальних зарплат (до 1 липня 94460 грн, з 1 липня - 104760 грн).

Цікаво, що всі боржники з 1 жовтня будуть зобов'язані погодитися на реструктуризацію заборгованості протягом місяця. А ті, хто відмовиться, може опинитися в реєстрі боржників.

Як ми писали раніше, що українцям посилять покарання за борги по комуналці.

Також повідомлялося, що пільги, пенсії та субсидії можуть в українців зажадати назад.